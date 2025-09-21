Vaksin mRNA Iran Menggunakan AI untuk Rawatan Kanser Peribadi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu kejayaan besar dalam rawatan kanser telah diumumkan oleh Dr. Mohammad Hossein Yazdi, Profesor Madya di Universiti Sains Perubatan Tehran. Beliau mendedahkan pembangunan vaksin pintar dan peribadi yang direka untuk memerangi kanser paru-paru, salah satu penyakit paling maut di dunia.

Dr. Yazdi, yang juga mengetuai Pusat Penyelidikan Bioteknologi di universiti itu, menerangkan bahawa vaksin ini menggunakan teknologi mRNA yang digabungkan dengan algoritma ramalan berasaskan AI (Kecerdasan Buatan). Ini membolehkan vaksin disesuaikan dengan tepat mengikut genetik tumor setiap pesakit.

Beliau menyatakan bahawa kaedah inovatif ini dapat mengurangkan masa yang diperlukan untuk penyelidikan dan pembangunan secara mendadak, berpotensi merevolusikan kedua-dua strategi rawatan dan pencegahan untuk kanser paru-paru.

Salah satu kelebihan utama vaksin ini adalah ketepatan ramalannya. Tidak seperti vaksin konvensional yang bergantung pada percubaan dan kesilapan, vaksin pintar ini menggunakan data genetik dan AI untuk mengenal pasti calon terbaik sebelum percubaan klinikal, memendekkan masa pembangunan sehingga 90%.

Dr. Yazdi menekankan bahawa penspesifikan vaksin ini bukan sahaja membantu dalam merawat pesakit sedia ada tetapi juga menawarkan manfaat pencegahan untuk mereka yang berisiko. Ini meletakkan vaksin tersebut sebagai alat perintis dalam perubatan tepat, dengan potensi untuk mengubah penjagaan kanser paru-paru.