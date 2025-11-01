Bom Waktu Zionis: 20,000 Bahan Letupan Terlarang Ancam Nyawa Rakyat Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Terdapat kira-kira 20,000 sisa peledak Zionis Israel yang belum meletup di Genting Gaza. Bom-bom ini diharamkan di peringkat antarabangsa dan mengandungi bahan letupan tinggi yang boleh kekal aktif selama bertahun-tahun, menjadikannya bom jangka yang mengancam keselamatan awam dan menghalang usaha pembinaan semula, serta pemulangan penduduk ke rumah mereka.

Banyak insiden dan letupan akibat sisa-sisa ini telah direkodkan, mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan rakyat, terutamanya kanak-kanak.