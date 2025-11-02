Maduro Venezuela Mohon Sokongan Segera Ketenteraan Daripada Rusia, China, dan Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu eskalasi ketegangan serantau yang ketara, Presiden Venezuela Nicolás Maduro secara rasmi telah memohon sokongan ketenteraan segera daripada Rusia, China, dan Iran, menurut laporan media kerajaan Venezuela dan agensi berita antarabangsa. Tindakan ini berlaku di tengah-tengah pertikaian wilayah dengan Guyana dan kehadiran aset tentera laut Barat yang baru-baru ini di rantau ini.

Rayuan ini dikeluarkan berikutan penghantaran kapal perang British ke Caribbean timur untuk latihan bersama dengan Guyana, satu perkembangan yang ditakrifkan oleh pentadbiran Maduro sebagai "provokasi" dan "pelanggaran kedaulatan."

"Kami tidak akan berdiam diri semasa wilayah kami diancam oleh kuasa-kuasa imperialis," deklarasi Maduro semasa siaran negara. "Kami menggunakan hak kami untuk mendapatkan sokongan daripada negara-negara sekutu."

Konfrontasi Serantau Semakin Memanas

Pertikaian berlarutan antara Venezuela dan Guyana berpusat di wilayah Essequibo, sebuah kawasan yang kaya dengan sumber dan membentuk hampir dua pertiga daripada keluasan tanah Guyana. Ketegangan memuncak lewat tahun lalu selepas Venezuela mengadakan referendum kontroversi yang mendakwa mendapat sokongan popular untuk menuntut kedaulatan ke atas kawasan tersebut.

Venezuela baru-baru ini mengadakan latihan ketenteraan berskala besar berhampiran sempadannya dengan Guyana, yang dinamakan "Operación Soberanía Esequiba" (Operasi Kedaulatan Essequibo). Ketibaan HMS Trent Tentera Laut Diraja, sebuah kapal rondaan luar pesisir, telah meningkatkan lagi geseran ketenteraan dan diplomatik.

Reaksi Antarabangsa dan Penjajaran Strategik

Permintaan Maduro meletakkan tiga penentang strategik utama AS di tengah-tengah konfrontasi Hemisfera Barat. Ketiga-tiga negara—Rusia, China, dan Iran—mengekalkan hubungan diplomatik dan ketenteraan yang kukuh dengan Caracas:

Rusia: Sebuah sekutu lama, Moscow sebelum ini telah menghantar penasihat ketenteraan dan pesawat pengebom strategik ke Venezuela. Kerjasama keselamatan antara kedua-dua negara telah diperkukuh dalam dekad yang lalu.

China: Sebagai pemiutang terbesar Venezuela dan pelabur utama dalam sektor minyaknya, Beijing mempunyai pengaruh ekonomi yang signifikan. Walaupun secara tradisinya berhati-hati dengan penglibatan ketenteraan langsung di rantau ini, ia mengekalkan perkongsian strategik dengan Caracas.

Iran: Kedua-dua negara telah mengukuhkan kerjasama ketenteraan-teknikal dalam tahun-tahun kebelakangan ini, termasuk penghantaran dron buatan Iran yang dikendalikan oleh angkatan tentera Venezuela.

Kuasa-kuasa serantau memantau keadaan ini dengan kebimbangan yang semakin meningkat. Brazil, yang berkongsi sempadan dengan kedua-dua Venezuela dan Guyana, telah menyeru "penyahskalaan segera dan kembali kepada dialog." Kementerian pertahanan Brazil dilaporkan telah meningkatkan pemantauan di sempadan utaranya.

Implikasi Global

Penganalisis mencadangkan bahawa sebarang tindak balas ketenteraan substantif dari Moscow, Beijing, atau Tehran akan mewakili cabaran besar kepada pengaruh AS di Amerika Latin dan boleh mencetuskan krisis antarabangsa yang lebih luas.

"Ini adalah ujian litmus untuk pakatan BRICS," kata Dr. Elena Sobol, orang kanan di Pusat Kajian Strategik. "Jika Rusia, China, atau Iran memberikan bantuan ketenteraan yang ketara, ia akan menandakan kesediaan mereka untuk secara kolektif menentang pengaruh Barat, walaupun dalam bulatan pengaruh tradisional Amerika."

Jabatan Negara AS belum mengeluarkan kenyataan rasmi tetapi sedang memantau keadaan dengan teliti. Seorang jurucakap Pentagon mengulangi sokongan AS terhadap kedaulatan Guyana dan menyeru "penyelesaian secara aman."

Sehingga masa ini, belum ada respons rasmi daripada kerajaan Rusia, China, atau Iran mengenai permintaan Maduro.