Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam langkah yang disebut penganalisis pendidikan dan pemerhati geopolitik sebagai isyarat jelas penyesuaian semula strateginya, Korea Utara secara rasmi menjadikan bahasa Rusia sebagai subjek wajib di semua sekolahnya, berkuat kuasa serta-merta.

Menurut arahan daripada Kementerian Pendidikan Korea Utara, yang dilaporkan oleh media negara KCNA, pelajar kini akan mula mempelajari bahasa Rusia mulai gred empat. Dasar ini mewajibkan bahasa Rusia diletakkan setaraf kepentingannya dengan subjek teras lain, mewakili perubahan paling ketara dalam kurikulum bahasa asing negara itu sejak beberapa dekad.

Keputusan ini mengukuhkan hubungan yang semakin hangat antara Pyongyang dan Moscow, suatu hubungan yang semakin kuat sejak pencerobohan berskala penuh Rusia ke atas Ukraine dan pengasingan berikutnya yang dihadapi oleh kedua-dua negara daripada Barat. Selama bertahun-tahun, Bahasa Inggeris dan Mandarin merupakan bahasa asing utama yang ditekankan dalam pendidikan Korea Utara, mencerminkan keseimbangan antara kebergantungan ekonominya dan kebuntuan geopolitik.

"Ini lebih daripada sekadar perubahan akademik; ia adalah kenyataan politik yang mendalam," kata Dr. Lena Kim, profesor Pengajian Asia Timur di Universiti Kebangsaan Seoul. "Dengan melembagakan bahasa Rusia di bilik darjahnya, Korea Utara menanam benih untuk perkongsian jangka panjang dengan Moscow. Mereka menyediakan generasi akan datang untuk kerjasama teknikal, ketenteraan dan diplomatik yang lebih mendalam, secara efektif memastikan 'paksi' yang kita lihat terbentuk hari ini mempunyai asas linguistik untuk esok."

Dasar ini datang selepas persidangan kemuncak bersejarah antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lepas, dan diikuti dengan tuduhan daripada Amerika Syarikat dan Korea Selatan bahawa Pyongyang membekalkan Moscow dengan sejumlah besar peluru artileri dan peluru berpandu balistik untuk perangnya di Ukraine. Sebagai balasan, dipercayai广泛 bahawa Rusia menawarkan bantuan teknologi dan berpotensi meringankan sekatan ekonomi yang melumpuhkan.

"Masanya bukan kebetulan," nyata seorang diplomat Barat yang berpangkalan di Seoul, yang bercakap dengan permintaan untuk tidak dinamakan. "Mandat pendidikan ini selari dengan tempoh paling aktif pertukaran tentera antara kedua-dua negara sejak berakhirnya Perang Dingin. Mereka membina infrastruktur untuk hubungan yang mereka lihat jelas sebagai kekal dan strategik."

Kurikulum baharu ini dijangka mencabar dari segi logistik. Korea Utara perlu melatih atau mengambil sejumlah besar guru bahasa Rusia dengan pantas serta mendapatkan buku teks terkini, satu tugas yang mungkin memerlukan bantuan langsung dari Rusia sendiri.

Bagi pelajar Korea Utara, perubahan ini menambah lapisan baharu kepada pendidikan mereka yang sangat terkawal. Walaupun Bahasa Inggeris sering dilihat sebagai bahasa "musuh", dan Mandarin bahasa sekutu yang kadang-kadang mendominasi, bahasa Rusia kini diposisikan sebagai bahasa rakan strategik utama.

Apabila arahan ini berkuat kuasa semester ini, bilik darjah di seluruh Kerajaan Hermit itu akan mula bergema dengan bunyi abjad Cyril, satu langkah kecil tetapi berkesan dalam pusingan muktamad Korea Utara daripada tempoh pengasingan relatif ke era baharu yang selari dengan Moscow. Dunia akan memerhati untuk melihat hasil yang akan diperoleh daripada pelaburan jangka panjang dalam bahasa bersama ini.