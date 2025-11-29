AS Lancar Tindakan Ketat Visa Terbesar, 19 Negara yang "Menimbulkan Kebimbangan" Hadapi Penilaian Semula Kad Hijau

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam langkah meluas yang mengegarkan komuniti pendatang, kerajaan Amerika Syarikat telah memulakan penilaian semula menyeluruh terhadap semua kad hijau yang dikeluarkan kepada warganegara dari 19 negara yang ditetapkan secara rasmi sebagai "menimbulkan kebimbangan."

Dasar yang disahkan oleh sumber dalam Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (DHS) ini mensasarkan senarai negara tertentu merangkumi beberapa benua, termasuk Iran, Cuba, Venezuela, Afghanistan, dan beberapa negara Afrika seperti Chad, Somalia, dan Republik Congo. Juga dalam senarai ialah Laos, Togo, Haiti, Libya, Sudan, Eritrea, Burma (Myanmar), Yaman, Burundi, Sierra Leone, Turkmenistan, dan Guinea Khatulistiwa.

Pegawai pentadbiran menggambarkan tindakan ini sebagai langkah keselamatan negara yang perlu untuk menangani "kelemahan sistematik" dan potensi penipuan dalam sistem imigresen. "Di mana proses saringan sebelumnya mungkin tidak mencukupi, kami mengambil langkah proaktif untuk memastikan integriti sistem residen kekal sah kami," seorang jurucakap DHS menyatakan secara latar belakang.

Namun, pengkritik dan peguam bela imigresen mengutuk tindakan itu sebagai mendiskriminasi dan menimbulkan ketakutan. "Ini adalah profil terang-terangan terhadap keseluruhan kewarganegaraan," kata Amira Al-Saadi, pengarah di Immigrant Rights Project. "Ia meletakkan beribu-ribu pemegang kad hijau yang mematuhi undang-undang, yang banyak telah membina kehidupan, keluarga, dan perniagaan di sini selama bertahun-tahun, di bawah awan syak wasangka dan ketidakpastian. Kos psikologi dan birokrasi akan sangat besar."

Proses ini dijangka melibatkan semakan kes demi kes, berpotensi meminta dokumentasi tambahan, menjalankan temu duga baharu, atau memeriksa semula data permohonan asal. Pakar undang-undang memberi amaran bahawa ini boleh membawa kepada gelombang prosiding pembatalan dan deportasi bagi mereka yang tidak dapat melalui proses penilaian semula yang kompleks.

Pengumuman ini menandai salah satu tindakan dasar domestik paling agresif oleh pentadbiran semasa, memberi isyarat pendirian tegas mengenai imigresen yang selari dengan agenda keselamatan "America First" yang lebih luas. Semasa semakan bermula, kehidupan puluhan ribu pemegang kad hijau dari negara yang disenaraikan tergantung di dalam keseimbangan.