Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Rusia mengumumkan pengembangan besar kerjasama strategis dengan Venezuela dengan mendedahkan 42 projek bersama, sekaligus memberikan sokongan politik eksplisit kepada kerajaan Presiden Nicolás Maduro.

Pengumuman dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Rusia, Dmitry Chernyshenko, yang menekankan bahawa rangkaian projek tersebut akan "memperdalam hubungan strategi antara kedua-dua negara." Walaupun butiran tepat bagi kesemua 42 inisiatif tidak didedahkan sepenuhnya, kerjasama seumpama ini secara historis merangkumi sektor-sektor penting bagi ekonomi Venezuela seperti tenaga, perlombongan, pertanian dan pertahanan.

Dalam kenyataan yang membawa nada geopolitik yang kuat, Chernyshenko mengulangi "sokongan Rusia untuk Presiden Maduro dalam mempertahankan kedaulatan nasional negara terhadap ancaman luar." Frasa ini ditafsirkan secara meluas sebagai pengiktirafan terhadap kerajaan Maduro berhadapan tekanan daripada Amerika Syarikat dan negara-negara Barat lain.

"Pengumuman ini dari segi masa dan nada adalah sengaja," kata Ana Rodríguez, penganalisis risiko politik Amerika Latin. "Sementara Barat menumpu pada Ukraine dan Timur Tengah, Rusia aktif memperkukuh pengaruhnya di 'belakang rumah' Washington. Ini merupakan permainan ekonomi untuk akses kepada sumber asli Venezuela yang luas, dan juga langkah strategi untuk menunjukkan jangkauan global."

Pakatan yang diperkukuh ini menjadi tali hayat kepada kerajaan Maduro yang terus bergelut dengan krisis ekonomi dan sekatan yang teruk. Bagi Kremlin, perkongsian ini menawarkan pijakan geopolitik utama di Amerika Latin, pasaran untuk barangan dan kepakarannya, serta platform untuk mengunjurkan kuasa.

Vertikal ini menandakan penyelarasan semula berterusan dalam politik global, dimana negara-negara yang menghadapi pengasingan Barat semakin membentuk blok mereka sendiri, dengan paksi Rusia-Venezuela sebagai contoh utama.