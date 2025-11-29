Iran Percepat Usaha Pembangunan Sistem Pertahanan Udara Maju

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu pengumuman penting, seorang komander tentera Iran kanan mendedahkan bahawa negara itu mempercepat pelan komprehensif untuk membangunkan keupayaan menembak jatuh pesawat pejuang maju dengan memanfaatkan sektor saintifik dan perindustrian domestik.

Kenyataan ini dikeluarkan oleh Jeneral Reza Khaje yang menekankan bahawa projek bercita-cita tinggi ini akan didorong oleh "usaha kolektif" yang menggabungkan universiti negara, syarikat berasaskan pengetahuan, dan industri pertahanan domestik. "Kami mempunyai pelan luas untuk memperoleh kemampuan menembak jatuh pesawat pejuang maju melalui usaha kolektif universiti, syarikat berasaskan pengetahuan & industri dalam negeri," kata Jeneral Khaje.

Pengumuman ini menekankan strategi Iran yang lama mengenai usaha mencapai keswadayaan ketenteraan, dasar yang telah diikuti selama beberapa dekad sebagai tindak balas kepada sekatan antarabangsa dan embargo senjata yang menyekat keupayaannya untuk mengimport senjata canggih.

Walaupun jeneral tersebut tidak menyatakan tempoh masa khusus untuk projek ini, deklarasi itu memberi isyarat hasrat jelas untuk menutup jurangan teknologi dengan pesaing. Industri ketenteraan Iran sebelum ini telah memperkenalkan sistem seperti "Bavar-373" yang didakwa setanding dengan sistem peluru berpandu permukaan-ke-udara Rusia S-300.

Penganalisis ketenteraan mencadangkan bahawa kejayaan membangunkan keupayaan sedemikian akan menandakan lompatan besar dalam postur pertahanan Iran. "Jika direalisasikan, ini boleh mengubah kalkulus ketenteraan di rantau ini dengan ketara," kata Dr. Farid Shams, seorang penganalisis pertahanan.

Pengumuman dari Jeneral Khaje mengukuhkan komitmen Tehran untuk membina seni bina pertahanan yang mampu berdikari, berpotensi mengimbangkan semula kuasa udara di Timur Tengah kerana ia terus melabur secara besar-besaran dalam kompleks perindustrian ketenteraan domestik.