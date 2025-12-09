Pihak Berkuasa Pendidikan Syria Ancam Pecat Kakitangan Sertai Mogok Alawiyyah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Institusi pendidikan dan kerajaan di kawasan pesisir Syria telah mengeluarkan arahan baru yang mewajibkan kakitangan dan guru hadir sepenuhnya di tempat kerja. Mereka mengugut akan mengambil tindakan tataterima sehingga ke tahap pemecatan sekiranya berlaku ketidakhadiran.

Keputusan ini dibuat ketika komuniti Alawiyyah melancarkan mogok lima hari sebagai respons kepada seruan "Syeikh Ghazal Ghazal", Pengerusi Majlis Islam Alawiyyah.

Sumber tempatan yang berkaitan dengan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria melaporkan bahawa sekolah, universiti, dan pejabat kerajaan di pesisir Syria melarang kakitangan mengambil cuti dalam apa jua keadaan dan memberi amaran bahawa ketidakhadiran boleh mengakibatkan pemecatan. Institusi-institusi ini memberikan alasan untuk keketatan ini sebagai "keperluan melengkapkan data kakitangan dan menyelesaikan urusan pentadbiran berkaitan gaji."

Perlu disebutkan bahawa mogok lima hari ini meliputi kawasan Latakia, Jableh, Tartus, Safita, Derikish, serta barat Hama terutamanya bandar Masyaf dan sekitarnya. Ia digambarkan sebagai tindak balas kepada satu siri peristiwa yang dianggap "menghina" oleh penduduk.

Menurut sumber tempatan, mogok ini bagi ramai penganut Alawiyyah merupakan tindakan bantahan dan simbol kemarahan serta ketidakpuasan hati, dan dilihat sebagai sebahagian daripada gerakan sosial yang semakin meluas dalam kalangan komuniti ini.