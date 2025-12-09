Hakim Amerika Batalkan Sekatan Terhadap Pelajar Pro-Palestin di Universiti Tufts

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Keputusan ini dibuat selepas pentadbiran Donald Trump mengarahkan agar namanya dimasukkan semula ke dalam pangkalan data utama "Sistem Maklumat Pelajar dan Pertukaran Pelawat" (SEVIS), sebuah sistem yang digunakan untuk mengesan pelajar antarabangsa.

Dennis Casper, Ketua Hakim Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Boston, mengeluarkan satu perintah kehakiman dan merumuskan bahawa Oz Turk bakal berjaya membuktikan bahawa Jabatan Imigresen dan Kastam Amerika Syarikat (ICE) telah mengeluarkan namanya dari sistem itu tanpa justifikasi undang-undang pada hari beliau ditahan pada bulan Esfand 1403. Penyingkiran nama pelajar dari pangkalan data ini menghalang beliau daripada mendapatkan pekerjaan.

Oz Turk dalam satu kenyataan mengucapkan terima kasih atas keputusan mahkamah itu dan berkata, beliau berharap "tiada orang lain akan mengalami kezaliman yang saya lalui." Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, yang menyelia ICE, sehingga kini belum menjawab permintaan untuk penjelasan.

Rakaman penahanan Oz Turk di sebuah jalan di pinggir bandar Summerfield, Boston, Massachusetts telah disebarkan secara meluas dan mencetuskan reaksi terkejut serta kritikan daripada kumpulan hak sivil. Beliau ditahan selepas Jabatan Negara Amerika Syarikat membatalkan visa pelajarnya — suatu tindakan yang dilaksanakan di bawah dasar ketat pentadbiran Trump terhadap pelajar antarabangsa yang aktif menyokong Palestin di universiti.

Satu-satunya alasan yang diberikan untuk pembatalan visanya ialah sebuah rencana yang ditulisnya setahun lalu dalam akhbar pelajar Tufts, yang mengkritik tindak balas universiti terhadap perang Israel ke atas Gaza. Oz Turk dipenjarakan selama 45 hari di sebuah pusat tahanan di Louisiana sehingga seorang hakim persekutuan di Vermont mengarahkan pembebasannya serta-merta, dengan menyatakan penahanannya sebagai tindakan balas dendam dan melanggar kebebasan bersuara di bawah Pindaan Pertama Perlembagaan Amerika Syarikat.

Selepas dibebaskan, Oz Turk, yang menjalankan penyelidikan dalam bidang perkembangan kanak-kanak, menyambung semula pengajiannya di Universiti Tufts. Namun, keengganan kerajaan Amerika Syarikat untuk memulihkan namanya dalam sistem SEVIS menghalangnya daripada mengajar atau berfungsi sebagai pembantu penyelidikan. Perkara ini mendorong peguamnya meminta Hakim Casper mengeluarkan perintah untuk memulihkan statusnya, agar laluan akademik dan profesionalnya pada bulan-bulan terakhir sebelum menamatkan pengajian tidak menghadapi risiko lebih besar.

Casper, yang dilantik oleh Barack Obama, menyatakan bahawa kerajaan Amerika Syarikat telah memberikan "alasan yang bercanggah" untuk penyingkiran nama Oz Turk, dan kadangkala secara salah mendakwa bahawa beliau gagal mengekalkan status pelajar undang-undangnya.

Beliau menulis, memandangkan pematuhan Oz Turk terhadap peraturan pelajar antarabangsa, "tidak munasabah bagi kerajaan mengenakan akibat negatif ke atasnya yang tidak selaras dengan status undang-undangnya."