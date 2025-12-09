Trump Gantung Tony Blair Daripada Majlis Keamanan Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut laporan Financial Times yang diterbitkan pada hari Isnin, Blair merupakan satu-satunya tokoh yang dinamakan oleh Trump ketika mengumumkan pelan 20 perkara dia pada akhir September 2024 (awal Mehr 1403) untuk menamatkan peperangan antara Israel dan Hamas secara kekal. Trump memanggilnya "lelaki yang sangat baik," manakala Blair menggambarkan pelan itu sebagai "berani dan bijak" serta menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dalam majlis tersebut.

Walau bagaimanapun, negara-negara Arab dan Islam menunjukkan bantahan jelas terhadap penglibatan Blair, disebabkan reputasinya yang terjejas di Timur Tengah kerana sokongan kuatnya terhadap serangan ke Iraq pada 2003, serta kebimbangan bahawa kepentingan rakyat Palestin akan diketepikan dalam struktur pentadbiran yang dicadangkan untuk Gaza.

Berdasarkan laporan tersebut, Blair yang telah bekerja selama lebih setahun melalui "Institut Tony Blair" bersama Jared Kushner mengenai cadangan untuk Gaza, tidak lagi akan menjadi ahli "Majlis Keamanan." Bagaimanapun, beliau mungkin terlibat dalam sebuah jawatankuasa pelaksana yang lebih kecil yang terdiri daripada pegawai Barat dan Arab, bersama Kushner dan Steve Witkoff.

Sumber yang dimaklumkan menyatakan kepada akhbar itu bahawa Blair masih menjadi pilihan untuk memainkan peranan "dalam format lain" dalam penyusunan masa depan Gaza, sambil menekankan bahawa "orang Amerika dan Israel menyukainya."

Akhbar itu menambah bahawa struktur pentadbiran pasca perang akan melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana baru yang diketuai oleh bekas utusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan bekas Menteri Pertahanan Bulgaria, Nikolai Mladenov. Dia akan bertindak sebagai penghubung antara Majlis Keamanan dan jawatankuasa teknikal Palestin yang bertanggungjawab mengurus hal ehwal harian Gaza.

Financial Times menyimpulkan bahawa banyak butiran pelan pasca perang masih tidak jelas, termasuk komposisi jawatankuasa Palestin dan perincian pasukan antarabangsa yang dicadangkan untuk keselamatan Gaza, kerana tiada negara setakat ini telah menyatakan kesediaan untuk menyertai, dan misi, saiz serta struktur pemerintahan pasukan itu masih belum ditentukan.