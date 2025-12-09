‘Banduan’ Menang Filem Antarabangsa Terbaik di Australia, Rosyam Nor Raih Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Filem aksi-thriller Malaysia, Banduan, telah merangkul anugerah Filem Antarabangsa Terbaik di Festival Filem Antarabangsa Australia (IFFA) 2025. Kemenangan besar ini menyusul kejayaan hebat filem itu di pawagam tempatan yang telah meraih kutipan lebih RM8 juta.

Filem adaptasi tempatan daripada hit Tamil 2019, Kaithi, itu turut menyaksikan veteran pelakon, Datuk Rosyam Nor, membawa pulang anugerah Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik bagi persembahan kuatnya sebagai Inspektor Johari.

Penerbit, Kalyana Devan, berkata pengiktirafan antarabangsa ini merupakan satu pengesahan yang membanggakan atas kerja keras pasukan mereka.

“Kami tidak menyangka akan menang. Saya sungguh teruja. Ini benar-benar hasil usaha berpasukan, dan melihat hasilnya membuatkan kami sangat gembira. Semua kerja keras kami telah berbaloi.” katanya kepada Gempak (Sebuah rancangan televisyen Malaysia).

Namun, beliau mengakui kejayaan ini membawa satu bentuk tekanan baharu untuk terus meningkatkan mutu penerbitan tempatan.

“Selepas menang, ramai orang mengharapkan kami terus berkembang dan mencuba perkara baharu,” tambahnya.

Beliau menegaskan, ini adalah masa untuk lebih banyak filem tempatan menembusi pasaran global, terutamanya dalam genre yang tinggi permintaan seperti aksi dan seram, memandangkan penonton antarabangsa "mula memberi tumpuan kepada filem Malaysia."

Pencapaian filem ini menandakan detik penting bagi industri perfileman Malaysia, membuktikan bahawa sebuah filem adaptasi yang dilaksanakan dengan baik mampu meraih kejayaan kritikal dan komersial di peringkat global.

Banduan menerima tiga pencalonan di IFFA, termasuk satu pencalonan Pelakon Lelaki Terbaik untuk bintang utamanya, Datuk Aaron Aziz.