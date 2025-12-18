China Berada Di Belakang Venezuela

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): China membantah apa yang disebutnya sebagai "buli unilateral" selepas Washington mengarahkan sekatan ke atas kapal tangki yang masuk dan keluar dari Venezuela yang kaya dengan minyak, tetapi tidak menyatakan secara tepat bagaimana ia akan membantu negara Amerika Selatan itu atau menawarkan perlindungan kepada pemimpinnya yang terkepung.

Awal minggu ini, Presiden AS Donald Trump mengarahkan sekatan lengkap ke atas semua kapal tangki minyak yang disanksi yang cuba meninggalkan perairan Venezuela, serta yang tiba, ketika Washington mengerahkan tentera dan kapal perang di rantau tersebut.

China ialah pembeli terbesar minyak mentalah Venezuela, yang merangkumi kira-kira 4% importnya, dengan penghantaran pada Disember dijangka purata lebih 600,000 tong sehari, menurut penganalisis.

Menteri Luar China Wang Yi memberitahu rakan sejawatannya dari Venezuela, Yvan Gil, dalam panggilan telefon hari Rabu bahawa Beijing menentang semua bentuk "buli unilateral" dan menyokong negara-negara dalam mempertahankan kedaulatan dan maruah nasional mereka.

Wang tidak menamakan AS atau Trump dalam kenyataan rasmi panggilan tersebut. Beliau juga tidak menghuraikan bentuk atau tahap sokongan yang mungkin atau boleh diberikan China kepada Venezuela, yang sebelumnya dikatakan Beijing mempunyai persahabatan yang kukuh.

AS sedang mengenakan tekanan ke atas sumber pendapatan utama Venezuela dalam usaha memerangi keganasan, penyeludupan dadah dan perdagangan manusia, menurut Trump. Minggu lepas, Pengawal Pantai AS merampas sebuah kapal tangki minyak di perairan Venezuela.