Syeikh Naim Qasim: Jalan Perjuangan Akan Berterusan dan Semakin Kuat/ Hezbollah Berdiri Menentang AS dan Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Syeikh "Naim Qasim", Setiausaha Agung Hezbollah Lubnan, dalam ulang tahun keenam syahidnya para syuhada Qasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis, menekankan keperluan untuk tidak menerima diktat asing, dan menyeru agar pilihan raya parlimen diadakan mengikut jadual yang ditetapkan.

Setiausaha Agung Hezbollah Lubnan hari ini (Sabtu) dalam ucapannya berkata: Hezbollah berbangga dengan hubungan kami dengan Iran, kerana Iran telah memberi kepada kami dan tidak meminta apa-apa daripada kami. Amerika Syarikat adalah sebuah negara zalim yang menceroboh kami dan negara kami perlu dibebaskan. Rejim Zionis juga adalah seorang penceroboh yang menduduki.

Beliau merujuk kepada suasana majlis 40 hari syahid Abu Ali Tabtabai dan bertanya: Adakah komandan yang syahid itu hanya memberi maaf dan kes mereka ditutup? Adakah syahidnya mereka mengelirukan jalan kami? Tidak sama sekali. Jalan kami berterusan dan kuat, dan dengan inspirasi dari darah mereka, insya-Allah akan menjadi semakin kuat.

Syeikh Naim Qasim, dengan memberi amaran terhadap mengikuti tekanan asing, berkata: Malanglah bagi mereka yang tunduk kepada wasiat Amerika dan mengakui hak penjajahan Israel; dan malanglah bagi sesiapa yang memaafkan pencerobohan Israel dan tidak menentangnya walaupun dengan tekanan media.

Beliau sekali lagi menekankan keperluan persefahaman nasional dan menambah: Memilih untuk membina sebuah kerajaan yang berupaya dan adil, adalah kepercayaan kami dan juga untuk manfaat negara. Kami percaya dialog dan persefahaman adalah perlu. Memerangi rasuah dan menentang penjajahan juga adalah kepercayaan dan kepentingan Hezbollah, dan deposit para penyimpan wang harus dikembalikan sepenuhnya kepada mereka.

Syeikh Naim Qasim juga menyerukan angkatan tentera negara dipersenjatai untuk menghadapi musuh, serta melaksanakan tanggungjawab keselamatan terhadap kumpulan penyeludup dadah, rompakan, dan elemen-elemen bersekutu.

Beliau menekankan bahawa Hezbollah menginginkan Lubnan sebagai sebuah negara bebas dan berdaulat ke atas semua wilayahnya terutamanya selatan; sebuah negara di mana rakyatnya bebas membuat pilihan budaya, politik dan sosial tanpa campur tangan asing, dan memiliki struktur pentadbiran dan institusi yang kuat serta angkatan tentera yang berkuasa.

Beliau menyatakan pencapaian matlamat ini bergantung kepada dialog dan persefahaman, dan berkata: Apabila kami bercakap tentang perpaduan, maksudnya bukan semua orang berfikir sama; tetapi sekurang-kurangnya kita harus berdiri bersama menentang musuh yang sama dan berkata ada satu musuh.

Setiausaha Agung Hezbollah, dalam bidang keselamatan dan politik, menekankan: Keutamaan haruslah menghentikan pencerobohan, pengunduran Israel, pembebasan tahanan dan pembinaan semula, kemudian kita bincangkan strategi nasional untuk mengetahui bagaimana melindungi negara kita dan membinanya untuk masa depan. Selain itu, pilihan raya parlimen mengikut jadual yang ditetapkan harus diadakan.

Beliau sekali lagi menyerukan deposit bank di bank-bank Lubnan dikembalikan sepenuhnya dan berkata bahawa undang-undang yang dicadangkan harus menjamin hak penyimpan wang sepenuhnya.