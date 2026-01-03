Washington: Kami Bercadang Mendakwa Maduro Secara Haram

Hubungan Amerika Syarikat dan Venezuela telah memasuki fasa ketegangan berbahaya selepas serangan tentera Amerika ke atas sasaran di Venezuela, seiring dengan pengumuman Washington mengenai penangkapan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela dan isterinya, serta pemindahan mereka ke luar negara.

Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, menggambarkan operasi ini sebagai "sangat berjaya" dan dalam temu bual dengan New York Times menekankan bahawa operasi ini "dirancang dengan cemerlang" dan dilakukan oleh "askar yang kuat dan sangat mahir".

Pegawai Amerika dalam perbualan dengan rangkaian berita CBS mengumumkan bahawa penangkapan Maduro dilakukan oleh pasukan Delta, salah satu unit elit khas tentera Amerika Syarikat.

Menteri Pertahanan Venezuela: Kami Akan Menang Dalam Konflik Ini

Sebaliknya, Vladimir Padrino López, Menteri Pertahanan Venezuela, melaporkan bahawa serangan udara Amerika telah mensasarkan Caracas, ibu kota, negeri Miranda dan Aragua, serta lokasi lain termasuk Fuerte Tiuna dan La Guaira.

Menteri Pertahanan mengumumkan penggerakan umum angkatan bersenjata dan menekankan bahawa angkatan bersenjata "akan melaksanakan perintah Pemerintah Tertinggi, Presiden Nicolas Maduro" dan menambah bahawa negaranya "akan mengatasi Washington dalam konflik ini".

Menteri Pertahanan Venezuela dalam pesanan video meminta warganegara menjauhi panik dan kekacauan dan menggambarkan ketakutan sebagai "senjata maut seperti bom". Beliau berkata: "Janganlah kita menyerah kepada keganasan yang musuh mahu sebarkan, kerana panik dan kekacauan mengkhidmat si penceroboh."

Beliau juga "sangat mengutuk" serangan Amerika dan menggambarkannya sebagai "pengecut dan menjijikkan" serta ancaman kepada keamanan dan kestabilan di rantau ini.

Askar Dan Orang Awam Terbunuh

Delcy Rodríguez, Naib Presiden Venezuela, mengumumkan bahawa sejumlah askar dan orang awam telah terbunuh dalam serangan Amerika ke atas negara itu, dan meminta bukti bahawa Maduro dan isterinya masih hidup.

Beliau berkata: "Kami tidak mempunyai maklumat mengenai lokasi persembunyian Presiden Maduro."

Caracas dan bandar-bandar Venezuela yang lain sebelum ini menyaksikan letupan berturut-turut seiring dengan penerbangan pesawat pejuang di ketinggian rendah, manakala media Amerika melaporkan mengikut kenyataan pegawai kerajaan Trump bahawa Presiden Amerika telah mengarahkan serangan ke atas sasaran di Venezuela, termasuk kemudahan tentera.