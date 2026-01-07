Reaksi terhadap Keinginan Trump untuk Menyepadukan Greenland ke Amerika; Rumah Putih: Kepentingan Strategik Pulau untuk Keselamatan Negara

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Caroline Leavitt", jurucakap Rumah Putih, dalam jawapan bertulis kepada wartawan Agensi Berita Anatolia, menekankan bahawa Presiden Donald Trump menganggap pemilikan Greenland sebagai keutamaan keselamatan negara Amerika Syarikat dan menggambarkan perkara ini sebagai penting untuk pencegahan terhadap pesaing di kawasan Artik. Menurut beliau, kerajaan Amerika sedang mengkaji satu set pilihan berbeza untuk mencapai matlamat strategik ini dan "penggunaan tentera" juga berada antara kemungkinan yang dipertimbangkan oleh Rumah Putih.

Pendirian ini dikemukakan selepas Trump baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk menyepadukan Greenland ke Amerika Syarikat bagi mencapai matlamat strategik dan menekankan keperluan kehadiran Amerika yang lebih ketara di Artik. Beliau sebelum ini telah memberi amaran bahawa pengaruh Rusia dan China yang semakin meningkat di kawasan itu boleh mengancam kepentingan Washington.

Berikutan kenyataan ini, satu krisis diplomatik baru telah terbentuk antara Washington, Copenhagen dan Nuuk (ibu negara Greenland). "Vivian Motzfeldt", Menteri Luar Greenland, pada hari Selasa mengumumkan bahawa Greenland dan Denmark telah meminta mesyuarat segera dengan "Marco Rubio", Menteri Luar Amerika, untuk membincangkan kenyataan Trump. Motzfeldt menambah bahawa "Lars Løkke Rasmussen", Menteri Luar Denmark, juga bercadang untuk menghadiri mesyuarat ini dan sebelum ini telah meminta program pertemuan yang serupa, tetapi setakat ini belum dilaksanakan.

Trump pada hari Ahad dalam pertemuan dengan wartawan berkata: "Amerika Syarikat memerlukan Greenland – yang merupakan sebahagian daripada Kerajaan Denmark", merujuk secara langsung kepada nilai strategik wilayah ini dalam ruang kompetitif baharu Artik. Beliau mengumumkan bahawa Greenland boleh memainkan peranan penting dalam mengawal laluan laut baharu dan sumber asli kawasan tersebut.

Greenland, pulau terbesar di dunia dan salah satu daripada dua wilayah autonomi di bawah kedaulatan Denmark, terletak di tengah-tengah pertandingan geopolitik baharu Artik; di mana pencairan ais dan perubahan iklim telah membuka laluan pengangkutan baharu dan menarik perhatian kuasa besar termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan China. Pulau ini terletak kira-kira 2900 kilometer dari tanah besar Denmark dan bersama-sama dengan Kepulauan Faroe, dianggap sebagai sebahagian daripada struktur autonomi Kerajaan Denmark.