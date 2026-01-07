Jawatankuasa Muqawwamah Palestin: Israel Secara Sistematik Menindas Tahanan Wanita

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jawatankuasa Perlawanan Palestin telah mengutuk dengan keras layanan Israel terhadap tahanan wanita Palestin di Penjara Damon, menggambarkannya sebagai "jenayah penindasan sistematik dan disengajakan" yang dilakukan di tengah senyap antarabangsa.

Dalam satu kenyataan yang dilaporkan oleh Agensi Berita Shehab Palestin pada hari Selasa, Jawatankuasa tersebut menyatakan bahawa Perkhidmatan Penjara Israel melakukan "jenayah dan serangan fasis" terhadap wanita Palestin yang ditahan di Penjara Damon, dengan sokongan menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir.

Menurut kenyataan itu, tahanan wanita tidak diberikan tidur yang mencukupi dan pakaian musim sejuk, langkah-langkah yang telah memburukkan lagi keadaan keras dan tidak berperikemanusiaan yang mereka tanggung.

Jawatankuasa itu menyatakan bahawa amalan penindasan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak tahanan, serta nilai-nilai kemanusiaan asas dan undang-undang antarabangsa, sambil menyatakan bahawa penderaan sedemikian berterusan di tengah apa yang mereka gambarkan sebagai senyap dan tidak bertindak antarabangsa yang "mencurigakan".

"Entiti ini melakukan jenayah penindasan sistematik dan disengajakan, bersama-sama langkah-langkah merendahkan dan sewenang-wenangnya yang bertujuan untuk menghina tahanan wanita, di tengah keruntuhan sistem nilai masyarakat antarabangsa dan penglibatan institusi yang prihatin dengan urusan tahanan," menurut kenyataan itu. Ia menyeru tindakan antarabangsa segera untuk menghentikan penderaan yang berterusan dan meminta Israel bertanggungjawab.

Jawatankuasa itu juga mendesak belia dan pejuang perlawanan Palestin untuk bangkit menentang layanan tidak berperikemanusiaan terhadap semua tahanan, lelaki dan wanita.

Pada hari Selasa, Agensi Berita Shehab menerbitkan laporan khas yang menyatakan bahawa tahun 2025 telah menyaksikan eskalasi tanpa preseden dalam pelanggaran Israel terhadap tahanan wanita Palestin. Ini termasuk serangan ganas ke sel penjara, kekurangan keperluan asas, penyeksaan psikologi dan fizikal, pengabaian keperluan perubatan, dan keganasan seksual.

Merujuk kepada organisasi hak asasi manusia, laporan itu mendokumenkan lebih daripada 650 penangkapan wanita dan gadis Palestin, yang dikenakan layanan buruk yang bertujuan untuk "menakutkan keluarga mereka dan masyarakat Palestin secara keseluruhan."

Secara berasingan, Pejabat Media Tahanan telah mengeluarkan laporan pada 22 Disember yang memperincikan keadaan yang dihadapi oleh tahanan wanita Palestin di Penjara Damon. Berdasarkan keterangan peribadi, laporan itu menyatakan bahawa tahanan telah dikenakan eskalasi penderaan berterusan, termasuk serangan ganas ke sel, penanggalkan tudung kepala, serangan fizikal, bekalan makanan yang tidak mencukupi, dan pendedahan kepada suhu beku akibat tingkap terbuka semasa cuaca sejuk melampau.