Amoli Larijani: Iran Tidak Akan Berundur dari Selat Hormuz dengan Apa Jua Harga

Menurut laporan agensi berita Abna, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, pada permulaan mesyuarat Majlis Pertimbangan Dasar Sistem, selepas menyampaikan takziah atas pemergian Nabi Agung, Penutup Para Nabi, Muhammad Mustafa (saw), dan syahadah dua Imam – Imam Hasan Mujtaba (as) dan Imam Ali bin Musa ar-Ridha (as), dan merujuk kepada lebih lima bulan berlalu sejak pemergian pemimpin revolusi yang telah wafat, berkata: Duka kehilangan baginda masih segar di hati, dan hati kami sangat terluka oleh perpisahan ini dan juga oleh kezaliman yang dikenakan ke atas bangsa Iran.

Beliau menekankan: Bangsa Iran dengan cara yang menakjubkan telah membuat dunia ternganga. Tuhan melalui pertolongan kepada wali-wali-Nya, membangkitkan bangsa ini untuk menentang para tiran sejarah.

Ayatollah Amoli Larijani juga mengucapkan terima kasih kepada angkatan tentera yang walaupun telah mengorbankan syuhada dan veteran, dengan penuh wibawa mempertahankan revolusi dan keselamatan negara, dan berkata: Angkatan tentera telah menunjukkan kekuatan sistem Islam kepada musuh-musuh dan menyebabkan Trump mengakui ketahanan dan keengganan menyerah bangsa Iran.

Merujuk kepada kenyataan sombong Trump pada awal perang, ketika di media peribadinya menulis kepada bangsa Iran «penyerahan sepenuhnya», beliau berkata: Daripada kata-kata ini terpancar kesombongan yang menjadi ciri tiran sejarah. Tuhan akan menghinakan para sombong ini, dan ramalan pemimpin syahid yang berkata "Para tiran di puncak kekuasaan, sekelip mata akan dijatuhkan ke bumi" akan menjadi kenyataan.

Pengerusi Majlis menggelar Trump dan Netanyahu sebagai figura yang dibenci dan penjenayah sejarah dan berkata: Mereka telah putus asa. Mereka mendakwa akan menamatkan perang dalam tiga hari, seminggu atau sebulan, tetapi hari ini kira-kira 6 bulan rakyat dan angkatan tentera telah bertahan dan menjadi kebanggaan.

Ayatollah Amoli Larijani, dengan mengucapkan terima kasih kepada para negarawan, tiga cabang kuasa, dan institusi kerajaan yang berusaha negara diurus dengan sebaiknya, menyatakan: Musuh dengan segenap kekuatan berusaha mengepung Iran, walaupun Republik Islam telah melalui lebih 40 tahun pengalaman sekatan. Musuh berusaha melalui pengepungan untuk memperketat sekatan.