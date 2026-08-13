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Pegawai Iran: Selat Hormuz Tidak Dibuka / Kapal-kapal Berlalu Lintas Di Bawah Pengurusan Iran

13 Ogos 2026 - 16:26
News ID: 1852177
Source: ABNA
Pegawai Iran: Selat Hormuz Tidak Dibuka / Kapal-kapal Berlalu Lintas Di Bawah Pengurusan Iran

Seorang pegawai politik dan keselamatan Iran dalam temu bual dengan akhbar mengumumkan bahawa Selat Hormuz masih tertutup dan Iran tidak membuat sebarang perubahan dalam dasarnya di perairan ini.

Menurut laporan agensi berita Abna, seorang pegawai politik-keselamatan Iran yang namanya tidak disebutkan berkata kepada rangkaian Al-Mayadeen: "Selat Hormuz belum dibuka, dan Iran tidak membuat sebarang perubahan, walaupun sekadar pembetulan, dalam dasarnya di laluan ini."

Sumber itu memberi amaran bahawa mana-mana kapal yang tidak mematuhi peraturan dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Iran di Selat Hormuz akan menghadapi amaran dan tindakan yang sewajarnya.

Pegawai Iran itu seterusnya menyatakan bahawa kapal-kapal besar tidak mempunyai keupayaan untuk melalui perairan ini disebabkan oleh bahaya yang wujud di Selat Hormuz.

Beliau menambah: "Jika mana-mana kapal melakukan kesilapan kerana tidak mematuhi langkah-langkah dan peraturan Iran, ia mungkin menghadapi masalah teknikal atau risiko berkaitan keselamatan."

Pegawai itu mengakhiri dengan menyatakan: "Penegasan berulang dan tegas kami ialah Selat Hormuz berada di bawah pengawasan dan pengurusan Iran."

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