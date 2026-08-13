Pegawai Iran: Selat Hormuz Tidak Dibuka / Kapal-kapal Berlalu Lintas Di Bawah Pengurusan Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, seorang pegawai politik-keselamatan Iran yang namanya tidak disebutkan berkata kepada rangkaian Al-Mayadeen: "Selat Hormuz belum dibuka, dan Iran tidak membuat sebarang perubahan, walaupun sekadar pembetulan, dalam dasarnya di laluan ini."

Sumber itu memberi amaran bahawa mana-mana kapal yang tidak mematuhi peraturan dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Iran di Selat Hormuz akan menghadapi amaran dan tindakan yang sewajarnya.

Pegawai Iran itu seterusnya menyatakan bahawa kapal-kapal besar tidak mempunyai keupayaan untuk melalui perairan ini disebabkan oleh bahaya yang wujud di Selat Hormuz.

Beliau menambah: "Jika mana-mana kapal melakukan kesilapan kerana tidak mematuhi langkah-langkah dan peraturan Iran, ia mungkin menghadapi masalah teknikal atau risiko berkaitan keselamatan."

Pegawai itu mengakhiri dengan menyatakan: "Penegasan berulang dan tegas kami ialah Selat Hormuz berada di bawah pengawasan dan pengurusan Iran."