Penghargaan Hamas terhadap Kenyataan Mejar Jeneral Rezaei tentang Keperluan Menghentikan Perang Gaza dan Lubnan

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik agensi berita Shihab, «Basem Naim», ahli biro politik gerakan Hamas, menyatakan penghargaan kepada Mohsen Rezaei, setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, atas kenyataannya tentang keperluan mengakhiri perang di seluruh rantau, termasuk Lubnan dan Gaza.

Naim berkata bahawa gerakan penentangan Islam Hamas menghargai kenyataan setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran tentang keperluan mengakhiri perang di seluruh rantau, termasuk Lubnan dan Gaza.

Beliau menambah: menghentikan peperangan ini adalah kemaslahatan tertinggi untuk rantau ini, bangsa-bangsanya dan masa depan penduduknya, dan kesinambungan peperangan ini hanya berkhidmat kepada rancangan-rancangan rejim Zionis; rancangan-rancangan yang berdasarkan kepada perpecahan, ketidakstabilan dan menghabiskan keupayaan rantau ini.