Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi di ruang siber, menambah: «Setelah terbuktinya ketidakmampuan AS untuk melindungi sekutunya di Teluk Parsi, jalan paling kekal untuk perintah baru di rantau ini ialah pelaksanaan mekanisme ekonomi-keselamatan Hormuz, yang bebas daripada jaminan ketenteraan Washington».
Peningkatan serangan perang sekiranya syarat-syarat Iran tidak dipenuhi akan mengubah persamaan kuasa dunia
14 Ogos 2026 - 15:08
News ID: 1852430
Source: ABNA
Penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi di ruang siber menulis: «Strategi muktamad kepimpinan untuk menjadikan perang lebih agresif sekiranya keadaan Iran tidak tercapai, tanpa syak lagi akan mengubah keseimbangan kuasa di dunia».
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