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Peningkatan serangan perang sekiranya syarat-syarat Iran tidak dipenuhi akan mengubah persamaan kuasa dunia

14 Ogos 2026 - 15:08
News ID: 1852430
Source: ABNA
Peningkatan serangan perang sekiranya syarat-syarat Iran tidak dipenuhi akan mengubah persamaan kuasa dunia

Penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi di ruang siber menulis: «Strategi muktamad kepimpinan untuk menjadikan perang lebih agresif sekiranya keadaan Iran tidak tercapai, tanpa syak lagi akan mengubah keseimbangan kuasa di dunia».

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi di ruang siber, menambah: «Setelah terbuktinya ketidakmampuan AS untuk melindungi sekutunya di Teluk Parsi, jalan paling kekal untuk perintah baru di rantau ini ialah pelaksanaan mekanisme ekonomi-keselamatan Hormuz, yang bebas daripada jaminan ketenteraan Washington».

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