Peningkatan serangan perang sekiranya syarat-syarat Iran tidak dipenuhi akan mengubah persamaan kuasa dunia

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi di ruang siber, menambah: «Setelah terbuktinya ketidakmampuan AS untuk melindungi sekutunya di Teluk Parsi, jalan paling kekal untuk perintah baru di rantau ini ialah pelaksanaan mekanisme ekonomi-keselamatan Hormuz, yang bebas daripada jaminan ketenteraan Washington».