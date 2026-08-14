Pemimpin Ansarullah Yaman: Penghinaan terhadap al-Quran menunjukkan sifat keji Zionis

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Masirah, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, pemimpin Ansarullah Yaman, dalam ucapan sebagai respons terhadap penghinaan Zionis terhadap al-Quran, menegaskan bahawa pengulangan penghinaan Zionis-Amerika terhadap al-Quran menunjukkan permusuhan terbuka Zionis terhadap semua prinsip suci dan kebencian mereka terhadap mesej ketuhanan.

Beliau menekankan bahawa masalah Yahudi Zionis dan pengikut mereka dengan al-Quran terletak pada kesucian dan kemuliaan ajarannya, kerana mereka sendiri penuh dengan kekotoran dan najis.

Al-Houthi menyatakan bahawa Zionis yang berfikiran gelap tahu bahawa al-Quranlah yang mendedahkan kebenaran mereka kepada masyarakat manusia dan melindungi masyarakat daripada kesesatan mereka.

Beliau mencatat bahawa Zionis dan penyokong mereka tahu bahawa al-Quran melindungi mereka yang mendapat petunjuk daripada penghambaan kepada tiran dan mengangkat mereka untuk melaksanakan peranan mereka sebagai khalifah di bumi.

Pemimpin Ansarullah menyatakan bahawa masalah Yahudi dengan al-Quran terletak pada ajarannya yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan – sama seperti mereka sendiri penuh dengan kezaliman, kebiadaban, jenayah dan ketidakadilan.