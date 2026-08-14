Pete Hegseth: Kami akan meneruskan sekatan Iran selama mana perlu

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Reuters, «Pete Hegseth» Menteri Pertahanan AS mendakwa bahawa tentera laut negaranya mampu meneruskan sekatan maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran selama mana diperlukan.

Perlu diingat bahawa AS memulakan pusingan pertama sekatan maritim terhadap Iran pada 13 April tahun ini, dan sekatan ini berlangsung sehingga 18 Jun. Selepas melanggar perjanjian, Washington sekali lagi memulakan semula sekatan maritim terhadap pelabuhan dan lalu lintas kapal di sekitar Iran bermula 14 Julai.