Ghalibaf: Kami Menang Perang dalam Kedua-dua Aspek Ketenteraan dan Politik

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Pengerusi Majlis Perundingan Islam, dalam pertemuan dengan sekumpulan wartawan parlimen pada malam Ahad, 24 Mordad, selepas mengucapkan tahniah atas ketibaan bulan Rabi' al-Awwal, menyatakan: «Selepas saya mengetahui tentang majlis ini, walaupun dalam keadaan perang, tetapi mengikut tradisi saya yang sentiasa, saya berusaha untuk tidak terlepas peluang hadir di kalangan anda, saudara-saudara sekalian, dan saya berterima kasih kepada anda kerana sesungguhnya, anda telah cemerlang dalam perang 12 hari dan juga perang Ramadan dan telah menjalankan tugas anda.»

Ghalibaf menekankan: «Hari ini kita berada dalam perang yang tidak adil yang diketuai oleh Amerika dan rejim Zionis, tetapi rakyat kita telah berdiri dan berjuang dengan berani, gagah, dan ikhlas, dan saya sebagai seorang pelayan dan sebagai saudara yang mengetahui butiran kerja, dengan sepenuh hati saya mengatakan bahawa kita telah menang dalam perang ini dalam erti kata sebenar, baik dalam aspek ketenteraan mahupun politik.»

Ghalibaf menyatakan: «Dalam salah satu temuduga saya semasa perang, saya menunjukkan bahawa maksud saya bukanlah kita telah memusnahkan tentera Amerika dan rejim Zionis, tetapi maksudnya ialah Amerika dan Israel menyerang kita dengan matlamat yang jelas dan pasti, dengan 9 matlamat khusus, yang diumumkan secara rasmi, bertulis, dan berulang kali, tetapi mereka tidak mencapai mana-mana matlamat tersebut di mana-mana peringkat — itulah kekalahan mutlak terbesar bagi Amerika dan rejim Zionis dan kemenangan besar bagi kita.»

Beliau menyifatkan memorandum persefahaman antara Iran dan Amerika sebagai dokumen kebanggaan dan kemenangan dalam mengukuhkan kejayaan di bidang diplomasi dan menambah: «Kemenangan yang membanggakan ini di bidang ketenteraan dan diplomasi tercapai berkat usaha rakyat yang terbangun, kerana rakyat Iranlah yang dari hari pertama tampil ke gelanggang, dan teras keras 90 juta orang dengan setiap selera, agama, mazhab, dan dari setiap kaum, dalam erti kata sepenuhnya berdiri dan dengan penuh kebanggaan mempertahankan Republik Islam Iran, tanah air, dan revolusi mereka.»