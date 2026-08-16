Al-Mayadeen: Puluhan Kapal Menunggu Kebenaran Iran untuk Melintasi Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA, wartawan Al-Mayadeen yang berada di Selat Hormuz melaporkan bahawa puluhan kapal dan tangki terletak di kedalaman Selat Hormuz dan menunggu kebenaran melintas daripada tentera laut Pengawal Revolusi Islam.

Beliau menyatakan: «Berdasarkan rundingan semasa antara Iran dan Oman, laluan selatan akan dibatalkan. Semua kapal tangki mesti berkoordinasi dengan tentera laut Pengawal Revolusi. Kebanyakan kapal menggunakan laluan Iran semasa melintasi Selat Hormuz.»

Pusat Operasi Perdagangan Maritim Britain baru-baru ini dalam satu laporan mengumumkan bahawa hanya 151 buah kapal, sama ada masuk atau keluar, telah melintasi Selat Hormuz dalam tempoh tujuh hari.

Berdasarkan laporan ini, sejak bermulanya penghasutan perang Amerika terhadap Iran pada 28 Februari, 56 laporan mengenai kerosakan kapal di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya telah direkodkan. Walau bagaimanapun, statistik ini tidak merangkumi dua serangan terakhir.

Menurut laporan ini, koridor selatan Selat Hormuz di perairan pantai Oman, yang diperkenalkan oleh Amerika sebagai laluan sementara alternatif untuk melintasi selat tersebut, masih dianggap sebagai kawasan lintasan paling berisiko, kerana daripada 18 kejadian serangan dengan peluru yang dilaporkan oleh pusat tersebut sejak 6 Julai, 16 daripadanya berlaku di laluan ini.

Perkara penting dalam pengaturan Selat Hormuz ialah, seperti yang dinyatakan oleh pegawai Iran, tiada satu lintasan pun direkodkan untuk kapal yang membawa bendera Amerika. Jenis kapal yang paling banyak melintas ialah kapal tangki pembawa produk minyak, yang biasanya mengangkut derivatif minyak yang ditapis.