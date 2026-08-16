Joe Kent: Sebelum Bencana Berlaku, Kita Mesti Keluar Dari Konfrontasi Dengan Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Joe Kent, bekas pengarah Pusat Anti-Keganasan Nasional AS, mengkritik dasar Washington terhadap Iran dengan menerbitkan mesej di rangkaian sosial X, menekankan: «Situasi ini memaksa presiden (Trump) untuk memilih antara terseret semula ke dalam konflik atau berundur dengan kekalahan. Pada tahun 2020, Presiden Trump dengan bijak membuat perjanjian dengan Taliban yang membenarkan pasukan kita keluar dari Afghanistan pada April atau Mei 2021. Apabila Biden mengambil alih kuasa, beliau memutuskan untuk mengekalkan pasukan kita di Afghanistan sehingga ulang tahun ke-20 serangan 11 September; kerana beliau mahukan penarikan simbolik 'dengan syaratnya sendiri', dan tiada sebab sebenar lain selain memenuhi keangkuhannya sendiri.»

Bekas pengarah Pusat Anti-Keganasan Nasional AS kemudian menambah: «Sekarang kita melihat bahawa Presiden Trump sedang menyediakan perangkap serupa untuk dirinya sendiri mengenai Iran. Trump tahu bahawa perang ini (agresi haram AS terhadap Iran) tiada penyelesaian ketenteraan, dan Iran juga telah menolak diplomasi (yang disertai dengan ugutan dan pengkhianatan berulang). Presiden Trump meletakkan pasukan kita dalam sasaran peluru berpandu dan pesawat tanpa pemandu Iran, dengan andaian kita boleh mengawal masa penyambungan semula konflik. Biden juga menyangka beliau boleh menghalang Taliban daripada menyerang kita di Afghanistan sehingga beliau mendapat keputusan yang diingininya, dan sementara itu membiarkan pasukan kita di Afghanistan dalam bahaya. Taliban tidak menepati komitmen mereka; akibatnya, kita kehilangan 13 orang pejuang terbaik kita dan terpaksa berundur dengan kerugian dan penghinaan dari perang yang kita telah putuskan untuk ditamatkan setahun sebelumnya.»

Joe Kent kemudian menambah: «Presiden Trump harus merenungkan kebanggaan palsu Biden pada tahun 2021 dan bagaimana kita sekarang mengulangi kesilapan yang sama terhadap Iran. Mengekalkan pasukan dalam sasaran Iran memberi mereka kelebihan dan boleh menyeret kita semula ke dalam perang dengan syarat mereka. Kini masanya untuk keluar dari situasi ini sebelum bencana berlaku. Bertahan dalam situasi ini tidak membawa kemenangan; jadi keluarlah sekarang, hindari perangkap, dan takrifkan semula peraturan permainan.»