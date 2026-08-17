Pegawai Iran kepada Reuters: Kami Tidak Akan Tunggu AS Panjangkan Sekatan

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Reuters, seorang pegawai kanan Iran mengancam bahawa jika tiada kemajuan dalam perbincangan dengan AS, «kami akan beralih ke dasar yang benar-benar agresif.»

Pegawai tersebut menyatakan bahawa Tehran telah menetapkan tempoh beberapa minggu untuk pelaksanaan memorandum persefahaman itu, dan kemudian berkata: «Kami tidak akan menunggu AS terus memanjangkan sekatan.»

Sementara itu, Jeneral «Yadollah Javani», Timbalan Komander Politik Pengawal Revolusi Islam, dalam temu bual khas malam tadi, menyatakan: «Dalam perintah Leftenan Jeneral Ahmad Vahidi, selain isu pencegahan maksimum (deterrence), penekanan diberikan kepada pendekatan baharu; mulai sekarang, setiap tindakan yang kami ambil, walaupun bersifat pertahanan, harus mengambil bentuk ofensif. Perkara penting ialah pencetus perang adalah musuh, dan tindakan kami dalam haluan ini mempunyai aspek pertahanan, walaupun ia mungkin juga bersifat ofensif – dan ini adalah salah satu pendekatan transformatif angkatan tentera.»