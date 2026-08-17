Visualisasi Ayat Al-Quran dalam Pencahayaan Bulan Masjid Agung Syeikh Zayed

memetik Sahifatul Khalij; Pusat Masjid Agung Syeikh Zayed, Pencahayaan baharu pusat ini, yang diilhamkan daripada ayat-ayat Ilahi yang menekankan hubungan antara bulan, perhentian-perhentiannya dan perhitungan masa, telah mengubah dinding masjid menjadi kanvas untuk menceritakan kisah langit; pengalaman di mana perubahan warna cahaya daripada biru gelap kepada putih terang purnama, menggambarkan makna mendalam cahaya dan perhitungan secara memukau, ini adalah mempersembahkan pertunjukan cahaya "Bulan Ada Kisah... Cahaya Menceritakannya"; pengalaman visual dan inovatif yang diilhamkan daripada fasa-fasa berbeza bulan. Pertunjukan ini menggambarkan ketepatan kalendar Hijrah Emiriah Arab Bersatu (yang disusun oleh pusat yang sama) dan mencerminkan usahanya untuk memanfaatkan seni visual bagi memperkaya pengalaman pengunjung masjid dan mengukuhkan hubungan mereka dengan warisan tamadun dan budaya Islam.

Pengalaman ini merangkumi pertunjukan cahaya yang menceritakan kisah bulan dan fasa-fasanya melalui pencahayaan. Kesan visual ini selaras dengan gaya seni bina unik masjid dan menonjolkan hubungan rapat antara pergerakan astronomi dan kalendar Hijrah; kalendar yang diterbitkan oleh pusat ini setiap tahun berdasarkan piawaian saintifik tertinggi, sekali gus menekankan kepentingannya sebagai rujukan saintifik berdasarkan pengiraan astronomi yang tepat.

Kepentingan Al-Quran

Pertunjukan visual ini merupakan gambaran kepada maksud ayat suci ini: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan perhentian-perhentian bagi bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (masa). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda) bagi kaum yang mengetahui."

Karya ini menonjolkan hubungan antara fasa bulan, pengukuran masa dan kalendar Hijrah, serta mengubah konsep Al-Quran menjadi pengalaman baharu berasaskan cahaya; pengalaman yang menggabungkan keindahan visual dengan pengetahuan saintifik, sekaligus mencerminkan sebahagian daripada sumbangan tamadun Islam dalam bidang cerapan dan pengiraan masa.

Pertunjukan cahaya ini meringkaskan pengalaman pencahayaan berasaskan kitaran bulan di masjid, yang sebenarnya berlangsung selama sebulan Qamari penuh, dalam bentuk perjalanan visual selama lima minit. Sepanjang tempoh ini, warna cahaya berubah daripada biru gelap (bersempena dengan permulaan bulan Qamari dan kemunculan anak bulan) dan secara beransur-ansur menjadi lebih cerah dan berkurang kepekatan birunya sehingga akhirnya menjadi putih pada waktu bulan purnama di pertengahan bulan; kemudian cahaya kembali secara beransur-ansur kepada biru gelap yang menandakan penghujung bulan Qamari dan permulaan kitaran baharu.

Pencahayaan cahaya bulan "Masjid Agung Syeikh Zayed" mempunyai ciri tersendiri yang bergantung kepada sistem yang bersambung dengan "jam Qamari"; sistem ini melaraskan intensiti cahaya yang dipancarkan ke dinding luar masjid sepanjang bulan Qamari setiap dua hari sekali untuk mencerminkan tahap kecerahan bulan pada fasa-fasanya yang berbeza.

840 Unit Pencahayaan

Sistem ini melampaui estetika semata-mata; sistem ini merangkumi dimensi tamadun dan budaya yang mencerminkan hubungan tamadun Islam dengan kitaran Qamari - yang berfungsi sebagai asas pengiraan bulan dan kalendar Hijrah - dan dengan itu menonjolkan elemen bersama yang terdapat dalam banyak budaya dan tamadun di dunia.

Sistem pencahayaan Qamari beroperasi melalui lebih daripada 840 unit yang diedarkan di sekitar masjid, menghasilkan sinaran seragam pancaran cahaya tepat ke dindingnya. Di samping itu, 22 menara pencahayaan di sekeliling menonjolkan keselarasan visual antara corak cahaya dan awan, meningkatkan keindahan seni bina unik masjid dan menawarkan pengalaman visual yang luar biasa kepada pengunjung.

Program ini dilaksanakan pada permulaan setiap bulan Hijrah. Setiap pertunjukan lima minit memberi peluang kepada tetamu daripada pelbagai budaya untuk menikmati pertunjukan visual yang memuliakan permulaan bulan Hijrah baharu dan menggambarkan keindahan cahaya serta irama masa Hijrah melalui kesan seni yang unik.