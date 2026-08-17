Seruan Mendirikan Solat Meminta Hujan di Masjid-masjid Britain

memetik Al-Arab di Britain, England sedang melalui musim panas yang sangat kering; pihak berkuasa mengumumkan bahawa kira-kira 71.3 peratus daripada tanah negara ini terjejas akibat kemarau dan berjuta-juta penduduk tinggal di kawasan yang menghadapi sekatan penggunaan air.

Berdasarkan laporan, England mengalami bulan Julai paling kering dalam hampir 190 tahun disebabkan rekod hujan paling rendah dan peningkatan suhu yang mendadak; situasi yang menyebabkan penurunan paras air sungai dan takungan empangan serta pengenaan sekatan ke atas penggunaan air.

Sebagai tindak balas kepada krisis ini, para ulama Islam menggesa imam-imam masjid supaya mendirikan Solat Istisqa' mulai 15 Ogos di seluruh Britain, memasukkan doa meminta hujan dalam khutbah Jumaat, dan mendirikan solat ini di kawasan lapang.

Para pemerhati menekankan bahawa menangani kemarau tidak terhad kepada aspek kerohanian semata-mata, malah selaras dengan seruan kerajaan untuk merasionalkan penggunaan, ia juga memerlukan penghindaran pembaziran air dan pemuliharaan sumber alam.

Mereka menegaskan bahawa krisis ini, selain daripada rasa tanggungjawab praktikal dan penjagaan alam sekitar yang bertanggungjawab, juga memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan; dengan harapan agar hujan turun semula dan sumber air serta pertanian terpelihara.