Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Novosti, Scott Ritter, penganalisis ketenteraan dan bekas pegawai perisikan Tentera Laut AS, menekankan bahawa Amerika Syarikat mahupun Eropah tidak dapat membantu Ukraine meraih kemenangan ke atas Rusia.

Beliau menambah: "Tiada kuasa ketenteraan atau struktur pertempuran yang dapat mengubah keadaan di Ukraine. AS secara praktikalnya telah mengakui bahawa mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk kemenangan Ukraine. Mereka tidak memberi Ukraine kebenaran untuk mengeluarkan peluru berpandu Patriot dan mengakses teknologi sensitif, kerana tiada siapa yang mempercayai rakyat Ukraine."

Ritter menyatakan: "Orang Eropah juga tidak mahu mengeluarkan peluru berpandu Patriot dari simpanan mereka dan menghantarnya ke Ukraine. Mereka juga telah meninggalkan negara ini."

Beliau menegaskan: "AS dan Eropah tahu bahawa dengan berlalunya masa, Ukraine akan mendapati dirinya dalam keadaan yang lebih tidak stabil; musim sejuk yang sejuk akan tiba, tanpa elektrik, bahan api, gas, makanan, dan tanpa apa-apa lagi."