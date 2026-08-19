Galibaf: Dengan peningkatan tekanan, kamu tidak boleh mendapat konsesi daripada Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Pengerusi Majlis Syura Islam dalam kiriman berbahasa Inggeris di salah satu media sosial menulis: «Orang Amerika berfikir bahawa dengan memberi lebih banyak tekanan kepada Iran, mereka boleh mendapat konsesi yang tidak pernah menjadi sebahagian daripada teks persetujuan.»

Beliau juga menambah: «Bessent (Menteri Kewangan) dan Hegseth (Menteri Pertahanan) langsung tidak setaraf untuk tugasan ini. Jangan harap bahawa pasukan badut ini akan membuat mukjizat dan seperti ahli silap mata tiba-tiba mengeluarkan arnab dari topi mereka dan mengeluarkan kamu daripada krisis yang kamu sendiri ciptakan.»