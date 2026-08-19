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Galibaf: Dengan peningkatan tekanan, kamu tidak boleh mendapat konsesi daripada Iran

19 Ogos 2026 - 11:47
News ID: 1854430
Source: ABNA
Galibaf: Dengan peningkatan tekanan, kamu tidak boleh mendapat konsesi daripada Iran

Pengerusi Majlis Syura Islam (Majlis) menerbitkan satu kiriman di mana beliau menulis: «Orang Amerika berfikir bahawa dengan memberi lebih banyak tekanan kepada Iran, mereka boleh mendapat konsesi yang tidak pernah menjadi sebahagian daripada teks persetujuan.»

Menurut laporan agensi berita ABNA, Pengerusi Majlis Syura Islam dalam kiriman berbahasa Inggeris di salah satu media sosial menulis: «Orang Amerika berfikir bahawa dengan memberi lebih banyak tekanan kepada Iran, mereka boleh mendapat konsesi yang tidak pernah menjadi sebahagian daripada teks persetujuan.»

Beliau juga menambah: «Bessent (Menteri Kewangan) dan Hegseth (Menteri Pertahanan) langsung tidak setaraf untuk tugasan ini. Jangan harap bahawa pasukan badut ini akan membuat mukjizat dan seperti ahli silap mata tiba-tiba mengeluarkan arnab dari topi mereka dan mengeluarkan kamu daripada krisis yang kamu sendiri ciptakan.»

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