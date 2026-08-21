Sekatan dan pencerobohan tentera telah menjadi landasan untuk peningkatan kewibawaan Iran

Imam Jumaat sementara Tehran dengan menyatakan bahawa perpaduan Ummah Islam adalah faktor kewibawaan dunia Islam, menegaskan: "Jika Al-Quran ini memerintah dalam diri kita, hari ini keangkuhan global tidak akan menguasai dunia Islam."

Beliau menambah: "Jika tangan-tangan masyarakat Islam saling terkait, adakah sesiapa hari ini boleh menceroboh Palestin dan melakukan pembunuhan beramai-ramai? Jika Ummah Islam bersatu, adakah kekayaan Ummah Islam akan dirompak?"

Abutorabi-Fard dengan merujuk kepada peranan Imam Khomeini (semoga sejahtera ke atasnya) dalam mempromosikan perpaduan Islam berkata: "Semoga roh luhur Imam dan roh luhur pemimpin syahid Ummah, disatukan dengan Yang Maha Tinggi; hidup mereka yang diberkati telah dihabiskan untuk perpaduan Ummah Islam."

Beliau menegaskan: "Jika kita katakan bahawa slogan tertinggi Revolusi Islam adalah perpaduan Ummah Islam di sekitar kalimah kebenaran, sudah pasti itu adalah perkataan yang benar."

Imam Jumaat sementara Tehran dengan merujuk kepada prestasi angkatan tentera dalam perang berkata: "Tembakan peluru berpandu dan pesawat tanpa pemandu tentera darat dan Sepah, serta serangan dan pertahanan yang menjana kewibawaan angkatan tentera, berupaya memadamkan keunggulan yang mengagumkan dari tembakan senjata supermoden dua kuasa nuklear dan mempamerkan kepada dunia kekuatan yang lahir daripada ilmu pengetahuan dan iman anak-anak pemberani Imam syahid."

Beliau meneruskan: "Keupayaan ini telah mengubah dan memantapkan keseimbangan kuasa untuk kepentingan bangsa Iran yang tabah dan paksi penentangan."

Abutorabi-Fard dengan merujuk kepada kenyataan para pegawai bidang pertahanan negara berkata: "Pemangku Menteri Pertahanan dan Sokongan Angkatan Tentera yang dihormati, saudaraku yang mulia Jeneral Nizam, yang memainkan peranan penting dalam kekuatan ini, dan keluarga Kementerian Pertahanan dalam mencipta kekuatan ini, telah membuat kenyataan-kenyataan tepat dalam masa yang ada dan mendedahkan sebahagian daripada keupayaan dan potensi semasa serta potensi angkatan tentera negara."