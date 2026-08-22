Turki: Cakap kosong Netanyahu terhadap Erdoğan menunjukkan ketidakmampuan Israel

Menurut agensi berita ABNA memetik agensi berita Anatolia, Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki, dalam satu kenyataan sebagai respons terhadap kenyataan pejabat Benjamin Netanyahu terhadap "Recep Tayyip Erdoğan," menegaskan: Kenyataan palsu dan memalukan ini tidak mempunyai fakta sejarah dan keseriusan politik, serta menunjukkan kebuntuan dan ketidakmampuan kerajaan yang melarikan diri daripada akibat jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan.

Kenyataan itu berbunyi: "Dasar keji" kabinet Netanyahu, yang diteruskan dengan matlamat meraih keuntungan pilihan raya, tidak mempunyai sebarang gema dalam masyarakat antarabangsa dan serantau.

Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki menambah: Kenyataan tidak wajar daripada rejim yang menunggu untuk dibawa ke hadapan badan keadilan antarabangsa kerana pembunuhan beramai-ramai, hanya mencerminkan kemarahan dan kekecewaan mereka terhadap pendirian tegas Turki.

Institusi tersebut juga memberi amaran terhadap percubaan kabinet Zionis untuk menggambarkan Turki sebagai "ancaman baharu" dan menegaskan bahawa penciptaan ketegangan untuk persaingan politik di dalam wilayah-wilayah yang diduduki membawa risiko serius kepada keamanan dan kestabilan rantau ini dan dunia.