Menurut agensi berita ABNA memetik Al-Masirah, Mohammad al-Farrah, ahli biro politik Ansarullah Yaman, berkata bahawa jurang antara Sana'a dan Riyadh dalam bidang industri ketenteraan adalah sangat besar. Beliau menekankan bahawa perbandingan antara kedua-dua pihak tidak seharusnya diukur dengan jumlah kontrak pembelian senjata, tetapi kriteria utama ialah tahap keupayaan dalam menghasilkan, menyelenggara dan membangunkan kuasa ketenteraan melalui keputusan nasional yang bebas.

Al-Farrah menulis dalam tweet di platform "X" bahawa Arab Saudi sangat bergantung kepada import senjata dan sistem ketenteraan dari luar negara, manakala Sana'a menumpukan kepada pembangunan keupayaannya dalam bidang pembuatan dan pengeluaran dalam negeri.

Beliau menambah bahawa pembangunan asli keupayaan ketenteraan memberi Sana'a lebih kuasa untuk menangani keperluan pertempuran dan menaik taraf alat ketenteraan mengikut keadaan lapangan, serta menjadikannya tidak bergantung kepada kontrak persenjataan asing atau keputusan yang berkaitan dengan pembekal senjata.

Al-Farrah, dalam kenyataan seterusnya mengenai pengerahan pasukan yang berafiliasi dengan musuh Saudi, menyeru rakyat Yaman supaya tidak memasuki peperangan di pihak Riyadh. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa kesinambungan proses ini memenuhi matlamat kuasa-kuasa yang telah campur tangan dalam hal ehwal Yaman dan berusaha untuk mengekalkan negara dalam keadaan konflik dan keletihan.

Beliau menekankan bahawa konfrontasi harus ditujukan kepada mereka yang dianggap oleh rakyat Yaman sebagai musuh negara mereka, dan meminta mereka yang direkrut di kem-kem yang berafiliasi dengan musuh Saudi supaya tidak menghalakan senjata mereka kepada rakyat Yaman.

Al-Farrah menuduh media yang pro-Saudi memutarbelitkan realiti sebagai balasan wang, dan menambah bahawa mereka yang beroperasi di jalan ini, matlamat mereka bukanlah untuk menyampaikan fakta atau melakukan pengesahan maklumat secara bebas.