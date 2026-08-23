Yaman: Sekatan AS terhadap Hizbullah untuk Membantu Rejim Zionis

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al-Masira, Kementerian Luar Negeri Yaman dalam satu kenyataan mengumumkan: «Sekatan AS terhadap Hizbullah dan penentangan Lubnan bertujuan untuk membantu musuh Zionis. Sekatan haram ini dan tindakan seumpamanya secara terang-terangan melanggar norma undang-undang antarabangsa yang mengawal hubungan antara negara.»

Dalam kenyataan Kementerian Luar Negeri Yaman ditambah: «Setiap kali musuh Zionis gagal mencapai hasil ketenteraan yang muktamad, Amerika turun tangan untuk menyempurnakan misi itu. Sekatan AS terhadap Hizbullah adalah bukti kekalahan ketenteraan rejim Zionis.»

Dalam kenyataan ini dinyatakan: «Mensasarkan Hizbullah dan penentangan Lubnan pada masa khusus ini, oleh mana-mana pihak sekalipun, adalah bantuan terbuka kepada musuh dan penyertaan aktif dalam jenayahnya. Pihak berkuasa Lubnan harus mengkaji sejarah dengan teliti; kerana berpihak kepada musuh pasti membawa kepada kemusnahan.»