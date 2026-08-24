Ejekan Qalibaf terhadap Slogan Trump: "Kami Jadikan Amerika Lapar Semula"

Menurut laporan agensi berita "Abna," Donald Trump hari ini menyiarkan semula di platformnya versi yang dipotong dan palsu daripada kenyataan Qalibaf. Sebagai tindak balas kepada operasi psikologi ini, pengerusi parlimen, dengan mengejek slogan Trump, menulis: "Kami jadikan Amerika lapar semula!" (Make America Hungry Again) dan dengan menyebarkan gambar, beliau menerbitkan statistik berdasarkan laporan rasmi daripada institusi antarabangsa dan Amerika yang bereputasi mengenai kelaparan dalam kalangan rakyat AS, menunjukkan krisis sebenar masyarakat Amerika: 47 juta orang menghadapi kelaparan dan ketidakamanan makanan di seluruh Amerika.

Beliau menyatakan bahawa daripada setiap 8 warganegara AS, 1 orang tidur dengan meja kosong, dan menegaskan: 16 juta kanak-kanak Amerika menjadi mangsa kemiskinan terancang dan krisis sara hidup, dan di semua bandar di Amerika, kelaparan adalah satu masalah.

Dalam sebahagian daripada gambar tersebut, Qalibaf menulis kepada Trump bahawa angka-angka ini tidak palsu seperti gertakan dan berita palsu kamu, dan kamu tidak boleh mengimbangi kekalahan-kekalahan kamu terhadap Iran dengan pembohongan!