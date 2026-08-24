Amir Hatami: Musuh Hanya Faham Bahasa Kekerasan / Kami Akan Berjuang untuk Peta Negara sehingga 20 Generasi

Leftenan Jeneral Hatami, di hadapan komander-komander markas wilayah timur laut Tentera Darat, dengan menyatakan bahawa perang bukan sekadar penggunaan peralatan dan persenjataan, berkata: Perang hari ini adalah perang kehendak, idea, dan ketahanan bangsa-bangsa. Musuh, selepas gagal mencapai matlamatnya, tidak berhenti daripada konspirasi dan mereka bentuk ancaman baru; oleh itu kami sentiasa memantau matlamat jangka pendek, sederhana dan panjang musuh dan bersedia menghadapi sebarang senario musuh.

Panglima Angkatan Tentera seterusnya menekankan: Musuh mesti tahu bahawa Iran Islam tidak akan menjadi medan ujian bagi konspirasi dan pengembaraan mereka; Angkatan Tentera, dengan bergantung kepada iman, pengalaman, kesiapsiagaan dan sokongan daripada rakyat Iran yang besar, akan bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang pencerobohan dan dengan kewibawaan akan mempertahankan kemerdekaan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara.

Beliau menambah: Kita mesti membuat musuh gagal dan menuangkan begitu banyak kepahitan kegagalan ke kerongkong musuh sehingga dia tahu bahawa Iran bukanlah tempat untuk datang dari seberang dunia dan berkata "saya akan mengubah peta negara". Kami akan berjuang 10, 20 generasi dan pasti tidak akan membenarkan ini berlaku. Satu-satunya cara adalah dengan bahasa kekerasan membuat musuh faham bahawa dia tidak boleh melakukan apa yang dia mahu.