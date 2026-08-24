Mahkamah Syria Menjatuhkan Hukuman Penjara Seumur Hidup Terhadap Mufti Bekas Syria

Menurut laporan agensi berita "Abna" memetik SANA, Mahkamah Jenayah Damsyik telah mengadakan sesi perbicaraan terhadap Ahmad Hassun, mufti bekas Syria semasa era rejim Assad.

Mahkamah tersebut menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya.

Mahkamah tersebut menuduhnya terlibat dalam mencetuskan perang saudara dan perang mazhab, serta jenayah terhadap kemanusiaan dan jenayah perang.

Mahkamah jenayah Syria beberapa hari lalu telah menjatuhkan hukuman mati terhadap «Wasim Assad» sepupu kepada presiden bekas Bashar al-Assad atas tuduhan membentuk kumpulan bersenjata dan melakukan pembunuhan beramai-ramai.

Sebelum itu, Mahkamah Jenayah Damsyik juga telah menjatuhkan hukuman mati terhadap presiden bekas Syria Bashar al-Assad atas tuduhan pembunuhan berniat jahat.

Mahkamah yang sama menjatuhkan hukuman mati terhadap «Maher Assad» saudara lelaki Bashar al-Assad atas tuduhan yang sama, dan «Atef Najib» ketua keselamatan politik bandar Daraa semasa pemerintahan Bashar al-Assad atas tuduhan pembunuhan berniat jahat dan penyeksaan tahanan.

Sementara itu, Mahkamah Jenayah Damsyik juga mengeluarkan waran tangkap antarabangsa terhadap Bashar dan Maher al-Assad.