Mejar Jeneral Rezaei: Amerika Tidak Akan Mempunyai Tempat di Wilayah Ini pada Masa Hadapan

Menurut agensi berita "Abna", Mohsen Rezaei dalam pertemuannya dengan Faik Zaidan, Pengerusi Majlis Kehakiman Tertinggi Iraq, menyatakan bahawa Republik Islam Iran menginginkan Iraq yang merdeka dan kukuh.

Beliau menambah bahawa negara-negara di wilayah ini akan membuat keputusan sendiri mengenai masa depan mereka, dan Amerika tidak akan mempunyai sebarang peranan di wilayah ini pada masa hadapan.

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menyatakan bahawa status kumpulan-kumpulan anti-Iran yang terletak di sempadan kedua-dua negara harus ditentukan.

Faik Zaidan, Pengerusi Majlis Kehakiman Tertinggi Iraq, juga berkata: "Kami berterima kasih atas sokongan Republik Islam Iran. Saya menyampaikan salam pegawai-pegawai Iraq kepada Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dan kami menghormati jasa para syuhada Hajj Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis."

Beliau berkata: "Kami menekankan kerjasama serantau dan keperluan untuk menjamin keselamatan di sempadan bersama kedua-dua negara."