Penurunan 85 Peratus Laluan Kapal Kargo di Selat Hormuz Sepanjang 6 Bulan Lalu

Menurut laporan Agensi Berita ABNA, AFP menyatakan bahawa berdasarkan kenyataan daripada syarikat Kepler, purata pergerakan kapal kargo telah menurun kepada 10 pelayaran sehari. Keadaan ini berbeza dengan sebelum bermulanya pencerobohan Amerika Syarikat terhadap Iran, di mana angkanya mencecah 95.

Berdasarkan laporan ini, Selat Hormuz yang strategik masih kekal tertutup selepas enam bulan berlalu sejak pencerobohan AS dan penciptaan ketegangan di Teluk Parsi, yang telah menyebabkan pengurangan mendadak dalam laluan kapal kargo dan perdagangan marin sebanyak 85 peratus.

Dalam laporan tersebut dinyatakan bahawa selepas pemeteraian perjanjian antara kedua-dua pihak di Islamabad, sekurang-kurangnya 36 buah kapal melalui lintasan ini setiap hari, tetapi keadaan ini tidak stabil dan merosot kepada 15 buah kapal pada bulan Ogos.

Perlu diingat bahawa Republik Islam Iran, yang telah berulang kali mengisytiharkan penguasaannya ke atas Selat Hormuz dan pengambilalihan kawalannya, telah mengumumkan bahawa kapal-kapal untuk melalui Selat Hormuz dengan selamat mesti mengikuti laluan yang ditetapkan oleh Tehran.