Duta Besar Iran: Kerajaan-kerajaan hendaklah menolak dan mengutuk tindakan paksaan sepihak AS

Menurut laporan Agensi Berita ABNA, Gholamhossein Darzi, Duta Besar dan Timbalan Wakil Tetap Republik Islam Iran ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada Selasa malam waktu tempatan (Pantai Timur AS) dalam mesyuarat Majlis Keselamatan mengenai konflik dan keselamatan makanan serta peranan Majlis Keselamatan dalam mengurangkan krisis makanan, menyatakan: konflik bersenjata masih merupakan salah satu faktor utama kelaparan dan ketidakstabilan makanan, dan tanpa menangani punca-puncanya, termasuk pencerobohan, pendudukan, tindakan paksaan yang tidak sah, dan pemusnahan sengaja infrastruktur awam, masalah ini tidak dapat diselesaikan.

Beliau menegaskan: Resolusi 2417 Majlis Keselamatan pada tahun 2018 mengutuk kelaparan terhadap orang awam sebagai kaedah peperangan dan menghalang akses kemanusiaan. Di Gaza, perang genosid Israel terhadap rakyat Palestin disertai dengan pelanggaran teruk terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa, termasuk menyasarkan sengaja orang awam dan infrastruktur awam, serta menggunakan kelaparan sebagai senjata melalui kebuluran dan penciptaan halangan sistematik terhadap bantuan kemanusiaan.

Diplomat kanan Republik Islam Iran di PBB itu menekankan: walau bagaimanapun, walaupun skala jenayah ini, Majlis Keselamatan telah berulang kali gagal melaksanakan tanggungjawabnya di bawah Piagam dan menjamin akauntabiliti kerana sokongan politik dan halangan daripada Amerika Syarikat.