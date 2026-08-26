Erdogan: Kami Tidak Akan Membenarkan Pelaksanaan Senario Berdarah Di Wilayah Ini

Menurut laporan Agensi Berita ABNA memetik agensi Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, hari ini Selasa dalam ucapannya mengumumkan: kami tidak akan membenarkan pelaksanaan senario berdarah yang disediakan oleh sesetengah pihak untuk wilayah kami, dan kami tidak akan menghentikan sokongan kami untuk memperbaiki keadaan jiran-jiran kami.

Presiden Turki kemudian meneruskan: sudah tentu kami sedar akan tindakan sesetengah pelakon. Kami melihat senario berdarah apa yang sedang dirangka untuk wilayah kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami tidak akan membenarkan rancangan-rancangan ini dilaksanakan. Semua hendaklah yakin dan tenang: Republik Turki tidak akan berganjak daripada prinsip-prinsipnya mahupun kepentingan nasionalnya.

Recep Tayyip Erdogan berkata: kami tidak akan sekali-kali meninggalkan mana-mana sahabat atau saudara yang telah mempercayai kami. Kami tidak akan berhenti menyokong jiran-jiran kami untuk berdiri semula hanya kerana ia mengganggu rangkaian jenayah yang tangannya tercemar dengan darah orang yang tidak bersalah.

Beliau kemudian menambah: dasar luar Ankara ditentukan semata-mata oleh bangsa Turki. Tiada pelakon selain bangsa kami yang boleh mendikte atau menentukan hala tuju atau batasan dasar luar Turki. Kami sebagai Turki, tidak mempunyai sebarang matlamat lain di rantau ini selain keamanan, keadilan, kestabilan dan ketenteraman. Bertentangan dengan dakwaan sesetengah pihak, kami tidak mempunyai sebarang agenda tersembunyi atau niat rahsia. Matlamat kami adalah terciptanya suasana keamanan di seluruh persekitaran kami.

Erdogan menambah: kami sebagai Republik Turki, di seluruh geografi yang dengannya kami mempunyai ikatan budaya dan emosi yang mendalam - dari Syria ke Iraq, dari Lubnan ke Palestin, dari Teluk Parsi ke Afrika dan dari Balkan ke Kaukasus - kami katakan, sejarah telah menjadikan kami bersaudara, dan kami berusaha untuk mengukuhkan dan memelihara persaudaraan abadi ini. Jelas bahawa dasar luar negara kami yang aktif, yang mengutamakan keamanan dan kestabilan serantau, mengganggu kalangan tertentu yang hidup daripada ketidakstabilan dan kekacauan.