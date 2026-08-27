Galibaf: Hubungan strategik Iran dan China tidak memerlukan kebenaran sesiapa

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Bagher Galibaf, Pengerusi Majlis Perundingan Islam dan Wakil Khas Iran bagi Hal Ehwal China, menerbitkan satu hantaran di salah satu media sosial sebagai respons terhadap pendirian China mengenai ketidakpatuhan terhadap sekatan AS terhadap Iran, dan menulis: Kami mengalu-alukan pendirian berprinsip China yang menolak sekatan haram terhadap Iran.

Beliau menambah: Perkongsian strategik menyeluruh antara Iran dan China adalah berdasarkan rasa hormat bersama, kerjasama menang-menang, dan wawasan bersama untuk dunia pelbagai kutub. Hubungan antara dua negara ini tidak memerlukan kebenaran sesiapa.