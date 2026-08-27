Pemeriksaan tapak yang terjejas hanya dengan protokol baharu

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Eslami, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran, dalam sidang media menjawab soalan mengenai lawatan ke kemudahan nuklear yang terjejas, sambil merujuk bahawa kemudahan nuklear Iran sebelum serangan berada di bawah pengawasan Agensi dan telah didaftarkan, berkata: Selagi IAEA tidak melaksanakan tugasnya dan protokol baharu untuk pemeriksaan kemudahan ini belum disusun, tiada kemungkinan pemeriksaan Agensi terhadap kemudahan nuklear negara kita.

Beliau menambah: Menurut undang-undang Parlimen, mengenai kemudahan yang menjadi sasaran serangan ketenteraan, pertama-tama status keselamatan tapak mesti ditentukan, dan Agensi juga mesti mempunyai protokol yang jelas tentang cara pemeriksaan kemudahan ini.