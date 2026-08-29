Penguasaan para pejuang Islam ke atas laluan air strategik Selat Hormuz adalah benar-benar tegas

Menurut laporan agensi berita Abna, Angkatan Laut IRGC menyatakan: «Kenyataan pegawai Amerika mengenai keterbukaan Selat Hormuz adalah pembohongan terang-terangan dan semata-mata bertujuan untuk mengawal harga minyak dan menutupi kekalahan mereka sendiri.»

«Penguasaan para pejuang Islam ke atas laluan air strategik ini adalah benar-benar tegas, dan dengan segenap kekuatan serta penuh wibawa, Selat Hormuz ditutup untuk semua kapal yang berniat melintas tanpa koordinasi dengan Republik Islam Iran. Kami meyakinkan rakyat Iran Islam yang dikasihi, berani dan terjaga bahawa proses ini akan berterusan sehingga berakhirnya kejahatan-kejahatan tentera pengganas Amerika terhadap negara tercinta kami dan pelaksanaan komitmen-komitmen yang telah ditetapkan.»