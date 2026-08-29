UNIFIL: Situasi keselamatan di selatan Lubnan masih sangat rapuh

Menurut laporan agensi berita Abna memetik jaringan Ar-Rashid, pasukan pengaman PBB melaporkan 1030 peluru berpandu direkodkan dalam tempoh 21 hingga 27 Ogos di selatan Lubnan.

Pasukan Sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan (UNIFIL), dengan menyatakan kebimbangan serius terhadap rekod lebih seribu peluncuran dalam beberapa hari terakhir, menekankan: «Situasi keselamatan di selatan Lubnan masih sangat rapuh, dan kesinambungan ketegangan ini secara langsung mengancam nyawa dan kehidupan orang awam.»

UNIFIL dalam kenyataannya mengumumkan: «Walaupun berlaku pengurangan relatif dalam tahap keganasan berbanding awal tahun ini, situasi di selatan Lubnan masih rapuh.»

Institusi antarabangsa ini menjelaskan: «Dalam tempoh 21 hingga 27 Ogos, seramai 1030 peluncuran peluru berpandu direkodkan di selatan Lubnan, yang kesannya secara langsung membebani kehidupan penduduk dan orang awam di rantau ini.»

Dalam kesimpulan kenyataannya, UNIFIL menekankan bahawa pematuhan penuh semua pihak terhadap Resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB adalah satu-satunya jalan segera untuk mengurangkan ketegangan dan memulihkan kestabilan yang berkekalan antara Lubnan dan rejim Zionis.