Tiada kapal yang dapat melalui Selat Hormuz tanpa koordinasi dengan Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Kazem Gharibabadi, Timbalan Menteri Luar Negeri untuk Hal Ehwal Undang-Undang dan Antarabangsa, menjawab soalan mengenai rundingan terakhir dan berita berkaitan pengantaraan negara-negara seperti Pakistan, Oman dan Qatar dalam perbincangan, berkata: «Republik Islam Iran telah mencapai persefahaman dengan Oman mengenai pengaturan transit melalui Selat Hormuz, tetapi persefahaman ini tidak akan secara automatik memasuki fasa pelaksanaan, kerana merealisasikannya bergantung kepada pelaksanaan komitmen yang dipikul oleh pihak lawan, khususnya Amerika Syarikat.»

Gharibabadi menegaskan: «Kami telah menyatakan dengan tegas bahawa bila-bila masa syarat dan komitmen AS dipenuhi, Republik Islam Iran juga bersedia mengambil tindakannya berhubung Selat Hormuz. Jika mereka tidak mengambil sebarang tindakan, secara semula jadi Republik Islam Iran juga tidak akan tergesa-gesa membuka Selat Hormuz dan akan meneruskan tindakannya untuk mempertahankan negara dan menentang musuh-musuh. Iran sentiasa bersedia untuk setiap senario.»