Pezeshkian: Kerjasama negara-negara rantau adalah laluan ke arah merealisasikan keamanan dan kestabilan yang mampan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, dan Ilham Aliyev, Presiden Republik Azerbaijan, di sela-sela Sidang Kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai di Kyrgyzstan, telah bertemu dan bertukar pandangan mengenai situasi terkini hubungan dua hala serta cara-cara untuk membangun dan mendalami kerjasama antara kedua-dua negara.

Pezeshkian dalam pertemuan ini, dengan merakamkan penghargaan atas sikap positif dan kerjasama Azerbaijan semasa perang Ramadan dengan Republik Islam Iran, menyatakan: Sikap bersimpati dan pendekatan konstruktif negara-negara rantau dalam keadaan sukar menunjukkan kepentingan perpaduan dan kerjasama antara bangsa-bangsa di rantau ini.

Presiden, dengan menekankan kesediaan Iran untuk mengembangkan kerjasama dengan Azerbaijan dalam pelbagai bidang ekonomi dan perdagangan, menilai kapasiti yang ada antara kedua-dua negara sebagai luas dan ketara, serta menekankan keperluan untuk memanfaatkan kapasiti ini demi kepentingan bersama kedua-dua bangsa.

Pezeshkian juga dengan merujuk kepada usaha musuh untuk menimbulkan tekanan, sekatan dan pengepungan ekonomi terhadap Iran, menegaskan: Rakyat Iran, dengan bergantung pada kapasiti dalam negeri dan menyokong kerjasama serantau, akan bertahan terhadap tekanan luar dan dasar yang dipaksakan, dan tidak akan membenarkan kehendak bangsa-bangsa dipengaruhi oleh tekanan kuasa-kuasa besar.

Presiden seterusnya, dengan menghuraikan pandangan Iran tentang keperluan kerjasama negara-negara rantau untuk menegakkan dan mengukuhkan keamanan dan kestabilan, menyatakan: Keselamatan dan kestabilan yang mampan di rantau ini boleh direalisasikan melalui kerjasama dan dialog antara negara-negara rantau dengan bergantung kepada kapasiti tempatan dan serantau, dan Iran mengalu-alukan perluasan kerjasama serantau di laluan ini.

Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan, juga dalam pertemuan ini, dengan menyatakan pendirian Azerbaijan dalam menyokong dan bersolidariti dengan rakyat Iran, menekankan kepentingan mengukuhkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara.

Presiden Azerbaijan, dengan menekankan keperluan untuk memelihara dan mengukuhkan persahabatan dan kerjasama antara kedua-dua kerajaan dan kedua-dua bangsa Iran dan Azerbaijan, menyatakan: Azerbaijan sentiasa memberikan nilai dan penghormatan khusus kepada hubungan dengan Iran dan berusaha untuk membangunkan hubungan antara kedua-dua negara demi kepentingan bersama kedua-dua bangsa.

Aliyev juga dengan mengumumkan kesediaan Azerbaijan untuk memajukan dan meluaskan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang perdagangan dan ekonomi, menekankan keperluan untuk menggunakan kapasiti sedia ada dan menyediakan asas baharu bagi pembangunan interaksi antara Tehran dan Baku.

Dalam pertemuan ini, kedua-dua pihak menekankan kesinambungan perundingan dan dialog konstruktif, pengukuhan kerjasama dua hala, dan pemanfaatan kapasiti sedia ada untuk meluaskan hubungan antara Iran dan Azerbaijan.