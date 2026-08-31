Amir Behmard: Pertahanan udara adalah barisan hadapan dalam memelihara ruang udara negara

Menurut laporan agensi berita ABNA, Brigedier Jeneral Penerbang Bahman Behmard, Komander Tentera Udara Angkatan Tentera Republik Islam Iran, dalam mesejnya, sambil memperingati jasa para syuhada pertahanan udara yang mulia, mengucapkan tahniah atas kesempatan ini kepada Brigedier Jeneral Alireza Elhami, Komander Markas Bersama Pertahanan Udara Khatam al-Anbiya dan Komander Pasukan Pertahanan Udara Angkatan Tentera, serta semua komander dan kakitangan pasukan tersebut, dan menekankan peranan strategik pertahanan udara dalam melindungi langit dan keselamatan negara.