Menurut laporan agensi berita ABNA, akhbar Wall Street Journal melaporkan bahawa kedua-dua kuasa pembangkang di Venezuela dan sekutu-sekutu kiri Rodríguez mengkritik perjanjian minyak negara itu dengan pentadbiran Trump.

Berdasarkan laporan ini, kuasa-kuasa kiri Bolivarian menganggap perjanjian ini sebagai konsesi kepada imperialisme Amerika Utara, dan sekiranya pilihan raya diadakan, mereka akan menggunakan isu ini dari perspektif nasionalis.

Kuasa pembangkang di negara itu berpendapat bahawa presiden Venezuela yang tidak sah tidak mempunyai hak untuk menyerahkan sumber negara kepada kerajaan asing. Kuasa ini juga bimbang bahawa perjanjian tersebut akan mengurangkan kemungkinan Trump dan Setiausaha Negara AS menuntut pilihan raya baru di negara itu.

Perlu diingat bahawa rizab minyak strategik AS telah mencapai tahap terendah sejak November 1982, dan pentadbiran Donald Trump kini telah menetapkan minyak Venezuela sebagai salah satu sumber utama untuk membina semula rizab tersebut.