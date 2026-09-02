Serangan peluru berpandu musuh pengganas Amerika mengorbankan 7 syahid dan mencederakan 8 orang

Menurut wartawan ABNA, Valiollah Hayati dalam temu bual dengan media menyatakan: "Serangan peluru berpandu tentera pengganas Amerika dalam beberapa jam lalu telah menyasarkan tiga lokasi di Wilayah Khuzestan. Malangnya, tindakan pengecut ini telah mengakibatkan 7 orang maut dan 8 lagi cedera."
Beliau menambah: "Pasukan keselamatan dan bantuan segera dihantar ke lokasi selepas serangan berlaku, dan usaha untuk merawat mangsa cedera serta menyiasat secara terperinci semua aspek pencerobohan ini masih diteruskan."
Timbalan Gabenor Wilayah Khuzestan bagi hal ehwal keselamatan dan polis berkata bahawa malam tadi, susulan serangan peluru berpandu oleh tentera pengganas Amerika terhadap tiga lokasi di Wilayah Khuzestan, tujuh orang telah syahid dan lapan lagi cedera.
Menurut wartawan ABNA, Valiollah Hayati dalam temu bual dengan media menyatakan: "Serangan peluru berpandu tentera pengganas Amerika dalam beberapa jam lalu telah menyasarkan tiga lokasi di Wilayah Khuzestan. Malangnya, tindakan pengecut ini telah mengakibatkan 7 orang maut dan 8 lagi cedera."
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