Serangan peluru berpandu musuh pengganas Amerika mengorbankan 7 syahid dan mencederakan 8 orang

Menurut wartawan ABNA, Valiollah Hayati dalam temu bual dengan media menyatakan: "Serangan peluru berpandu tentera pengganas Amerika dalam beberapa jam lalu telah menyasarkan tiga lokasi di Wilayah Khuzestan. Malangnya, tindakan pengecut ini telah mengakibatkan 7 orang maut dan 8 lagi cedera."

Beliau menambah: "Pasukan keselamatan dan bantuan segera dihantar ke lokasi selepas serangan berlaku, dan usaha untuk merawat mangsa cedera serta menyiasat secara terperinci semua aspek pencerobohan ini masih diteruskan."